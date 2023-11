Mars Goes MIA: The Silent Dance of Solar Conjunction

By

21 Nov 2023

Mars, vår naboplanet, er i ferd med å forsvinne fra jordens syn, noe som får NASA til å midlertidig stoppe oppdragene sine på den røde planeten. Dette fenomenet, kjent som solkonjunksjon, oppstår når Jorden, Mars og Solen justerer seg i en rett linje, hindrer sikten og forstyrrer signalene mellom de to planetene. Som et resultat vil Mars bli helt usynlig for jorden frem til 25. november.

Under solkonjunksjon blir kommunikasjon mellom NASAs rovere, landere og orbitere på Mars og jorden umulig. Solens brennende kule fungerer som en barriere, og forhindrer overføring av signaler. Å sende nye instruksjoner eller forsøke å kommunisere i løpet av denne perioden er svært risikabelt, ettersom forstyrrelsen fra ladede partikler som sendes ut av solen kan ødelegge meldingene og potensielt sette romfartøyet i fare.

For å redusere potensielle risikoer har NASA tatt forholdsregler. De har utarbeidet "to-do"-lister som romfartøyet kan følge autonomt i pauseperioden. Romfartøyet vil gå inn i autopilot, slik at NASA kan overvåke helsetilstanden deres og samle data til tross for kommunikasjonsavbrudd.

Dette er ikke første gang NASA har støtt på solenergi. Gjennom årene har de blitt dyktige til å manøvrere seg gjennom denne astronomiske dansen. Selv om Mars-romfartøyet midlertidig vil gå ut av kontakt, er NASA fortsatt trygg på deres evne til å håndtere situasjonen og sikre velvære for oppdragene deres.

I løpet av de neste ukene vil NASAs oppdragsteam fortsette å holde et tett øye med romfartøyet og lytte etter tegn på problemer. Roy Gladden, leder for Mars Relay Network ved NASAs Jet Propulsion Laboratory, uttrykte sin forpliktelse til å opprettholde romfartøyets velvære og overvåke fremgangen deres gjennom hele konjunksjonen.

Mens Mars kan forsvinne fra vårt syn, fortsetter den vitenskapelige utforskningen av den røde planeten bak kulissene. NASAs oppdrag og oppdagelser på Mars har brakt oss nærmere å avdekke mysteriene til vår himmelske nabo og fremme vår forståelse av universet.

FAQ

Spørsmål: Hva er solkonjunksjon?

A: Solkonjunksjon er et fenomen som oppstår når Jorden, Mars og Solen justerer seg i en rett linje, noe som får de to planetene til å bli usynlige for hverandre.

Spørsmål: Hvorfor avbryter solkonjunksjon kommunikasjonen mellom Jorden og Mars?

A: Solens brennende kule hindrer sikten og forstyrrer signalene som sendes fra Jorden og Mars, noe som gjør kommunikasjon umulig.

Spørsmål: Hvilke risikoer er forbundet med å sende signaler under solkonjunksjon?

A: Signaler som sendes under solkonjunksjon kan bli ødelagt av ladede partikler som sendes ut av solen, og potensielt sette romfartøyet i fare.

Spørsmål: Hvordan reduserer NASA risikoen under solkonjunksjon?

A: NASA utarbeider "to-do"-lister for romfartøyet å følge autonomt i pauseperioden og overvåker deres helsetilstand for å sikre deres velvære.

Spørsmål: Hvor lenge vil solkonjunksjonen vare?

A: Solens konjunksjon vil vare til 25. november, hvor Mars vil være usynlig fra jorden.