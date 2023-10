Det sterkeste marsskjelvet som noen gang er registrert forårsaket av tektoniske krefter, ikke asteroidepåvirkning

Forskere har oppdaget at det kraftigste jordskjelvet som noen gang er registrert på Mars, ikke var forårsaket av et asteroidenedslag, men snarere av tektoniske krefter i selve planeten. Denne avsløringen antyder at Mars er mer seismisk aktiv enn tidligere antatt.

NASAs InSight-lander, som landet på Mars i november 2018, oppdaget et skjelv med styrke 4.7 4. mai 2022. Dette skjelvet var fem ganger sterkere enn den forrige rekordholderen, som også ble målt av InSight i 2021. I motsetning til de fleste marsskjelv som bare varer en time, fortsatte etterklangen fra dette skjelvet i enestående seks timer, noe som gjør det til det lengstvarige skjelvet som noen gang er registrert på en annen planet.

Mens InSight har oppdaget over 1,300 marsskjelv siden det kom til Mars, skilte dette skjelvet seg ut fordi signalet var likt det som ble forårsaket av asteroide-nedslag. Imidlertid ble det ikke funnet noe bevis på et nedslagskrater eller støvfjær, noe som førte til at forskere konkluderte med at skjelvet var av tektonisk opprinnelse.

I motsetning til konvensjonell visdom, ble Mars tidligere antatt å være for liten og for kald til å vise tektonisk aktivitet. I motsetning til Jorden har ikke Mars tektoniske plater som beveger seg som svar på krefter i mantelen. I stedet var skjelvet oppdaget av InSight sannsynligvis forårsaket av frigjøring av milliarder år gammel stress i Mars'skorpen, dannet ettersom forskjellige deler av planeten avkjølte og krympet med varierende hastighet.

Å forstå Mars' tektoniske aktivitet er avgjørende for fremtidig utforskning og potensiell menneskelig kolonisering. Ved å studere fordelingen av påkjenninger på planeten håper forskerne å finne trygge områder for menneskelig bolig og områder som bør unngås.

Denne banebrytende forskningen ble publisert i tidsskriftet Geophysical Research Letters.

– «Det sterkeste Marsquake noensinne er et tektonisk, ikke et asteroideskjelv» – Space.com

– «Hvorfor Mars ryster vår verden» – NASAs Mars InSight-oppdrag