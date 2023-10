Mars Society Annual Convention: Exploring the Future of Human Settlement on Mars

By

Mars Society forbereder seg på sin etterlengtede 26. årlige International Mars Society Convention. Årets stevne, sentrert rundt temaet "Mars for alle", har som mål å engasjere publikum i ideen om menneskelig bosetting på den røde planeten.

Stevnet finner sted fra 5. oktober til 8. oktober, og vil inneholde anerkjente foredragsholdere som diskuterer en rekke emner, inkludert nåværende oppdrag på Mars, analoge oppdrag og fremtidige planer. Blant de bemerkelsesverdige foredragsholderne er Teddy Tzanetos, leder for Mars Ingenuity Helicopter-oppdraget ved Jet Propulsion Laboratory; Tiffany Morgan, visedirektør for Mars Exploration Program ved NASA; og Robert Zubrin, grunnlegger og president av The Mars Society.

Mens stevnet vil bli holdt personlig ved Arizona State University i Tempe, er det også en mulighet for virtuelt oppmøte. Nettbaserte verktøy vil tillate virtuelle deltakere å sende inn spørsmål til foredragsholderne, nettverk med andre deltakere og se livestreams. I tillegg vil det være en live demonstrasjon av MarsVR, en åpen kildekode virtual reality-plattform utviklet av Mars Society for forsknings- og treningsformål som forberedelse til menneskelige oppdrag til Mars.

Denne konvensjonen tilbyr en unik mulighet for enkeltpersoner som er interessert i romutforskning og Mars fremtid til å lære av eksperter på området. Med økende global interesse og støtte for menneskelige oppdrag til Mars, har Mars Society som mål å tilby tilgjengelige initiativer som lar allmennheten bli engasjert og utdannet om muligheten for menneskelig bosetting på den røde planeten.

