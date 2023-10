Den overraskende sammensetningen av Mars' flytende jernkjerne

By

Ny forskning basert på seismiske data fra NASA InSight-oppdraget har forbedret vår tidligere forståelse av Mars' flytende jernkjerne. Forskere ved ETH Zürich har oppdaget at ikke bare er kjernen mindre enn tidligere antatt, men den er også omgitt av et 150 kilometer tykt lag med smeltet silikat. Disse funnene kaster lys over tettheten og sammensetningen av Mars kjerne og gir verdifull innsikt i planetens formasjon.

En av nøkkelfunnene er reduksjonen i kjernens radius. Opprinnelig estimert til å være mellom 1,800 og 1,850 kilometer, de nye målingene plasserer kjernens radius i området 1,650 til 1,700 kilometer. Denne mindre størrelsen innebærer en høyere tetthet enn tidligere anslått, noe som antyder en kjerne som består av 9 til 15 prosent lette elementer, som svovel, karbon, oksygen og hydrogen.

Tilstedeværelsen av et lag av smeltet silikat som omgir kjernen er også en overraskende åpenbaring. Jorden har ikke et så distinkt smeltet lag, noe som gjør Mars indre struktur unik. Disse funnene utfordrer våre tidligere modeller av planetarisk interiør og gir et nytt perspektiv på utviklingen av Mars.

Sammensetningen av Mars kjerne gir ledetråder om dens tidlige dannelse. Den betydelige mengden lette elementer antyder at kjernen ble dannet tidlig i solsystemets historie, muligens i løpet av tiden da solen fortsatt var omgitt av tåkegass, og ga en kilde for disse elementene til å akkumulere.

Denne forskningen har dype implikasjoner for vår forståelse av Mars og dens geologiske historie. Ved å studere seismiske data og kombinere dem med datasimuleringer, kan forskere fortsette å avdekke ny innsikt i den røde planetens indre virkemåte. Etter hvert som vi samler inn mer data og foredler modellene våre, vil vi utvilsomt få en dypere forståelse av Mars unike sammensetning og prosessene som formet den.

Ofte Stilte Spørsmål

1. Hvordan bestemte forskerne sammensetningen av Mars kjerne?

Forskere som analyserte seismiske data samlet inn av InSight-oppdraget, sammenlignet dem med simuleringer av de første prinsippene av de seismiske egenskapene til flytende metallegeringer. Denne kombinasjonen av data og simuleringer tillot dem å bestemme sammensetningen og tettheten til Mars kjerne.

2. Hvorfor er tilstedeværelsen av et smeltet silikatlag betydelig?

Tilstedeværelsen av et smeltet silikatlag som omgir Mars' kjerne er betydelig fordi det ikke er observert i jordens indre struktur. Denne forskjellen gir verdifull innsikt i Mars' distinkte geologiske historie og evolusjonære prosesser.

3. Hva betyr den mindre størrelsen på Mars kjerne?

Den mindre størrelsen på Mars kjerne, sammen med dens uendrede masse, indikerer en høyere tetthet. Dette betyr at kjernen inneholder færre lette elementer enn tidligere anslått. Den mindre størrelsen og høyere tettheten stemmer overens med typiske scenarier for planetdannelse.

4. Hva forteller sammensetningen av Mars kjerne oss om dens dannelse?

Den betydelige tilstedeværelsen av lette elementer i Mars' kjerne antyder en tidlig dannelse, muligens i løpet av den tiden da solen fortsatt var omgitt av tåkegass. Dette gir ledetråder om planetens tidlige historie og akkumuleringen av lette elementer i kjernen.

5. Hvordan kan det å studere seismiske data hjelpe oss å forstå Mars sitt indre?

Seismiske data samlet inn fra Mars lar forskere analysere planetens indre struktur og sammensetning. Ved å studere egenskapene til marsskjelv og kombinere dem med simuleringer, kan forskere få verdifull innsikt i den røde planetens indre virkemåte og dens geologiske prosesser.