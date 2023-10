Ny innsikt om Mars 'kjerne avslørt av nyere studier

Nylige studier utført av forskerteam ved det sveitsiske universitetet ETH Zürich og Université Paris Cité har kastet nytt lys over Mars' kjerne, og utfordret tidligere forestillinger om dens sammensetning og struktur. Lansert i 2016, NASAs InSight-landers Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS)-prosjekt ga verdifulle data i 2021, noe som tyder på at Mars' kjerne er omgitt av et lag med smeltet stein og er mindre enn tidligere antatt.

Tidligere var forskere forvirret over oppdagelsen av et større antall lettere grunnstoffer, som svovel, karbon, oksygen og hydrogen, i Mars' kjerne enn teorier om planetens dannelseshistorie hadde antydet. De nye studiene, publisert i Nature, gir imidlertid en alternativ forklaring. De foreslår at Mars' flytende jernkjerne faktisk er omsluttet av et 150 km lag med nesten smeltet silikatbergart. I tillegg antyder disse studiene en mindre kjerneradius med høyere tetthet sammenlignet med tidligere InSight-funn. Disse resultatene stemmer mer overens med det som er kjent om Mars kjemiske sammensetning.

Ved å analysere seismologiske data fra InSight-oppdraget, kom forskergruppene til lignende konklusjoner. Begge lag var enige om at Mars' flytende jern-nikkelkjerne strekker seg bare halvveis til planetens overflate. De identifiserte også laget av smeltet stein ved å bruke tre primære seismologiske signaler. Longitudinelle seismiske bølger, eller P-bølger, krysser bunnen av Mars mantel, men forplanter seg ikke inn i kjernen. Samtidig forplanter tverrgående seismiske bølger, kjent som S-bølger, som sendes ut fra marsskjelv nærmere landeren, gjennom de midtre og øvre områdene av mantelen, noe som indikerer en kjøligere fast tilstand. Videre bekrefter bevis på refleksjoner av S-bølger fra toppen av det smeltede laget dets solide natur.

Disse nye funnene gir verdifull innsikt i Mars' kjerne- og mantelstruktur. Å kombinere seismologiske observasjoner med kunnskap om terrestrisk-planetformasjon og -evolusjon, samt data om planetarisk størrelse, form, rotasjon og gravitasjonsfelt, gir verdifulle perspektiver på Mars' geologiske historie og fremtidig dynamikk. Forskningen forbedrer ikke bare vår forståelse av Mars, men gir også viktig kontekst for å forstå jordiske planeter som Jorden.

Likevel er det viktig å merke seg at studiene presenterer regionale øyeblikksbilder av Mars, og ytterligere undersøkelser på forskjellige steder er nødvendig for å få en mer omfattende forståelse av planetens indre. Foreløpig er det ingen planer for romfartsorganisasjoner å utføre oppdrag som vil gi ytterligere data for å avklare denne saken. Likevel representerer disse nyere studiene betydelige fremskritt i å avdekke mysteriene til Mars' kjerne.