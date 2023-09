ESA-astronaut Marcus Wandt tildelt Axiom Mission 3

By

ESA-prosjektastronaut Marcus Wandt fra Sverige er valgt ut til å reise til den internasjonale romstasjonen (ISS) på Axiom Mission 3 (Ax-3) i januar 2024. Oppdraget, kalt Muninn, er støttet av ESA og den svenske romfartsorganisasjonen ( SNSA). Marcus vil tjene som misjonsspesialist under kommando av Michael López-Alegría, Axiom Spaces sjefastronaut, som representerer både USA og Spania som en dobbelt statsborger.

Ax-3-oppdraget vil være det første kommersielle menneskelige romfartsoppdraget med en ESA-sponset astronaut. Dette fremhever ESAs støtte til en ny generasjon romfarere som bruker kommersiell tilgang til verdensrommet for å gi energi til den europeiske økonomien og fremme kunnskap utenfor jorden.

De andre besetningsmedlemmene for Ax-3-oppdraget inkluderer Walter Villadei, en italiensk luftvåpenoberst og pilot, og misjonsspesialist Alper Gezeravci fra Türkiye. Alle tre besetningsmedlemmene har omfattende flyerfaring og tjenestegjorde i deres nasjons luftstyrker.

ESAs engasjement i dette oppdraget viser byråets forpliktelse til å støtte sine medlemsland og fremme raske, kortvarige oppdrag som genererer god vitenskap, oppsøking, utdanning og fordeler for livet på jorden. Ax-3-oppdraget forventes å være transformerende, og posisjonere europeiske nasjoner som pionerer i den fremvoksende kommersielle romfartsindustrien.

En SpaceX Falcon 9-rakett vil skyte opp Ax-3 på et SpaceX Crew Dragon-romfartøy fra NASAs Kennedy Space Center i Florida, USA. Når Marcus er koblet til ISS, vil han bruke opptil 14 dager på å utføre mikrogravitasjonsforskning og utdanningsaktiviteter.

Marcus gjennomgår for tiden et strengt treningsprogram i Europa, USA, Canada og Japan for å forberede seg til oppdraget. Reisen hans kan følges på ESAs Exploration-blogg, X og Instagram.

Kilde: ESA (European Space Agency) og Axiom Space