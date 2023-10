Forskere kartlegger genbrytere i forskjellige hjernecelletyper og deres forbindelse til nevropsykiatriske lidelser

Forskere fra University of California San Diego har gjort betydelige fremskritt i å forstå kompleksiteten til den menneskelige hjernen ved å kartlegge genbrytere i forskjellige hjernecelletyper. I en storstilt innsats analyserte de over en million menneskelige hjerneceller og identifiserte 107 forskjellige undertyper av hjerneceller. Denne forskningen, en del av BRAIN Initiative, har som mål å forbedre vår forståelse av sammenhengen mellom celletyper og nevropsykiatriske lidelser.

Kartlegging av de forskjellige celletypene i hjernen og forståelsen av deres funksjoner er avgjørende for å oppdage nye terapier som spesifikt kan målrette individuelle celletyper som er relevante for spesifikke sykdommer. Ved å analysere et stort antall hjerneceller, var forskerne i stand til å korrelere spesifikke aspekter av molekylærbiologi til et bredt spekter av nevropsykiatriske sykdommer, inkludert schizofreni, bipolar lidelse, Alzheimers sykdom og alvorlig depresjon.

For å forbedre funnene sine ytterligere, brukte forskerne kunstig intelligens (AI)-verktøy for å forutsi effekten av spesifikke høyrisiko-genvarianter. Denne tilnærmingen tillot dem å forutsi hvordan DNA-sekvensvariasjoner påvirker genregulering og bidrar til sykdom. Ved å forstå disse mekanismene kan forskere utvikle målrettede behandlinger og terapier for ulike nevropsykiatriske lidelser.

Selv om denne forskningen gir banebrytende innsikt i den menneskelige hjernen og dens patologi, er det fortsatt mye mer å oppdage. Pågående forskning ved University of California San Diego, i samarbeid med andre institusjoner, har som mål å studere celler fra flere menneskelige hjerner og undersøke hvordan hjernen endres under utvikling og med sykdommer. Denne dybdeanalysen av hjerneceller vil bidra til en bedre forståelse av biologien som ligger til grunn for nevropsykiatriske lidelser og potensielt føre til nye veier for rehabilitering.

Studien det refereres til er publisert i Science og bidrar til National Institute of Healths BRAIN Initiative, som søker å revolusjonere vår forståelse av pattedyrhjernen ved å utvikle nye nevroteknologier for å karakterisere nevrale celletyper.

