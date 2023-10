Peptidlignende molekyler funnet i universet: Avdekke livets opprinnelse

By

Nye gjennombrudd innen observasjonskartlegging har avslørt tilstedeværelsen av peptidlignende molekyler i universet, og kaster lys over livets opprinnelse. IRAM 30m-teleskopet har blitt brukt til å utføre kartleggingsobservasjoner av to viktige peptidlignende molekyler, HCONH2 og CH3CONH2, i Sagittarius B2 (Sgr B2)-komplekset.

Ved å analysere syv overganger av HCONH2 og fem overganger av CH3CONH2, har forskere vært i stand til å kartlegge den romlige fordelingen av disse molekylene og estimere deres eksitasjonstemperatur og kolonnetetthet i den molekylære konvolutten til Sgr B2. Disse dataene er innhentet gjennom rotasjonsdiagrammer.

Funnene er spesielt viktige ettersom HCONH2 og CH3CONH2 er de to enkleste peptidlignende molekylene, som har en nær forbindelse til livets byggesteiner. Tilstedeværelsen av disse molekylene i universet antyder at betingelsene som er nødvendige for dannelsen av liv kan være mer vanlige enn tidligere antatt.

Analysen avslører at eksitasjonstemperaturen til HCONH2 varierer over den molekylære konvolutten til Sgr B2, noe som gir innsikt i de komplekse kjemiske prosessene som finner sted i denne regionen. I tillegg, ved å anta samme eksitasjonstemperatur som HCONH2, har forskere også beregnet kolonnetetthetene til CH3CONH2.

Denne oppdagelsen åpner nye veier for forskning på livets opprinnelse, og gir forskere verdifulle data for å forstå de kjemiske prosessene som skjer i universet ytterligere. Ettersom teknologien fortsetter å utvikle seg, kan ytterligere kartleggingsobservasjoner og analyser av peptidlignende molekyler i forskjellige regioner avdekke enda mer spennende innsikt i livets byggesteiner.

Ofte Stilte Spørsmål

Spørsmål: Hva er peptidlignende molekyler?

Peptidlignende molekyler er organiske molekyler som ligner grunnstrukturen til peptider, som er essensielle komponenter i proteiner og spiller en avgjørende rolle i biologiske prosesser.

Spørsmål: Hvordan ble disse peptidlignende molekylene oppdaget?

Kartleggingsobservasjoner av HCONH2 og CH3CONH2 ble utført ved bruk av IRAM 30m teleskopet mot Sagittarius B2 (Sgr B2) komplekset. Ulike overganger av disse molekylene ble analysert for å kartlegge deres romlige fordeling og estimere eksitasjonstemperatur og kolonnetetthet.

Spørsmål: Hva betyr denne oppdagelsen for livets opprinnelse?

Tilstedeværelsen av peptidlignende molekyler i universet antyder at betingelsene som er nødvendige for dannelsen av liv kan være mer vanlige enn tidligere antatt. Denne oppdagelsen gir verdifull innsikt i de kjemiske prosessene som skjer i universet og bidrar til vår forståelse av livets opprinnelse.