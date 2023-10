Mills CNC viser frem SYNERGi Premier Cell på FANUC Open House

By

Mills CNC, den eksklusive distributøren av DN Solutions og Zayers maskinverktøy i Storbritannia og Irland, viser en SYNERGi Premier automatisert produksjonscelle på FANUC åpent hus-arrangement som arrangeres fra 14.-16. november. Denne presentasjonen fremhever Mills CNCs ekspertise som en ledende leverandør av avanserte automasjonssystemer til komponentprodusenter.

SYNERGi Premier-cellen er en toppmoderne automatisert produksjonsløsning designet for å øke produktiviteten og effektiviteten. Den integrerer FANUC-roboter, maskinverktøy og andre banebrytende teknologier for å strømlinjeforme produksjonsprosessene. Cellen gir produsenter større fleksibilitet, slik at de kan produsere høykvalitetskomponenter med minimal menneskelig innblanding.

På FANUCs åpne hus har Mills CNC som mål å demonstrere egenskapene og fordelene med SYNERGi Premier-cellen til bransjefolk og beslutningstakere. Arrangementet fungerer som en plattform for å vise frem de siste fremskrittene innen automatisering og produksjonsteknologi.

Mills CNC har etablert et sterkt rykte for å levere innovative løsninger til produksjonsindustrien. Som eksklusiv distributør av DN Solutions og Zayers maskinverktøy gir selskapet kundene topputstyr og eksepsjonell service. Deres ekspertise innen avanserte automasjonssystemer gjør det mulig for komponentprodusenter å optimalisere driften og ligge i forkant i en bransje i rask utvikling.

Totalt sett demonstrerer visningen av SYNERGi Premier-cellen på FANUC åpent hus Mills CNCs forpliktelse til å støtte produksjonssektoren ved å tilby banebrytende automatiseringsløsninger. Gjennom samarbeidet med bransjeledende selskaper som FANUC, fortsetter Mills CNC å drive innovasjon og effektivitet i produksjonsindustrien.

Definisjoner:

– Automatisert produksjonscelle: Et system som kombinerer ulike produksjonsteknologier og automasjonskomponenter for å optimalisere produksjonsprosessene.

– Komponentprodusent: En bedrift som produserer enkeltdeler eller komponenter til større produkter eller systemer.

