Manipulere kvanteforviklinger for å simulere tidsreiseeffekter

Forskere har utviklet en metode for å manipulere kvanteforviklinger for å simulere effekten av tidsreiser. Kvantesammenfiltring er et fenomen hvor to partikler blir uforklarlig knyttet sammen, med deres egenskaper og målinger koblet sammen uavhengig av avstanden mellom dem. Dette har blitt beskrevet som "skummel handling på avstand" av Albert Einstein.

Forskerne har kombinert denne metoden for å manipulere kvanteforviklinger med kvantemetrologi, en teknikk som brukes for svært sensitive målinger basert på kvanteteori. Målet er å forstå kvantefenomener bedre, i stedet for å faktisk bygge en tidsmaskin.

Ved å bruke den nye metoden har forskerne vært i stand til å lage lukkede tidslignende kurver (CTC), som er hypotetiske baner for hele universer der tiden periodisk går tilbake til en tidligere tilstand. Mens CTC-er ikke er observert ennå, mener forskerne at arbeidet deres kan gi innsikt i å løse tidligere umulige problemer ved hjelp av kvanteeffekter.

Hovedforfatter av studien, David Arvidsson-Shukur, forklarte den praktiske anvendelsen av funnene deres: "Simuleringen vår bruker kvanteforviklingsmanipulasjon for å vise hvordan du med tilbakevirkende kraft kan endre dine tidligere handlinger for å sikre at det endelige resultatet er det du ønsker." Dette konseptet kan sammenlignes med å sende en gave til noen uten å kjenne til ønskeliste på forhånd, men å kunne endre gaven med tilbakevirkende kraft ved å bruke informasjon mottatt senere.

Det er viktig å merke seg at simuleringen har 75 prosent sjanse for feil, men bruk av et filter kan bidra til å eliminere uønskede utfall. Forskerne understreker at arbeidet deres er fokusert på å forbedre vår forståelse av kvantefenomener i stedet for å skape faktiske tidsreiseevner.

