Endre lysets oppførsel: Pseudogravitetseffekter i fotoniske krystaller

Forskere har gjort betydelige fremskritt i å manipulere lys som om det erfarte tyngdekraftens virkninger. Disse funnene ble publisert i tidsskriftet Physical Review A 28. september 2023, og har implikasjoner for optikk, materialforskning og utviklingen av 6G-kommunikasjon.

Albert Einsteins relativitetsteori har lenge etablert at gravitasjonsfelt kan endre banen til elektromagnetiske bølger, inkludert lys og terahertz elektromagnetiske bølger. Forskere har teoretisert at deformerende krystaller i den nedre energisonen kan etterligne effekten av tyngdekraften, og skape et fenomen kjent som pseudogravitasjon.

Forskerteamet ledet av professor Kyoko Kitamura fra Graduate School of Engineering ved Tohoku University satte ut for å undersøke om gitterforvrengning i fotoniske krystaller kunne generere disse pseudogravitasjonseffektene. Fotoniske krystaller har unike egenskaper som gjør det mulig for forskere å manipulere og kontrollere oppførselen til lys i krystallene, og fungerer som "trafikkkontrollere" for lys.

Ved å introdusere gitterforvrengning, som representerer en progressiv deformasjon av den vanlige avstanden mellom elementer i de fotoniske krystallene, var forskerne i stand til å endre den fotoniske båndstrukturen til krystallene. Som et resultat fulgte lysstråler buede baner i krystallene, beslektet med lysbanen som passerer et massivt astronomisk objekt som et svart hull.

Eksperimentene brukte en silisiumforvrengt fotonisk krystall med en primalgitterkonstant på 200 mikrometer og terahertzbølger. Avbøyningen av disse bølgene ble demonstrert med suksess, på samme måte som tyngdekraften bøyer banene til objekter.

Førsteamanuensis Masayuki Fujita fra Osaka University bemerket at strålestyringen i planet observert innenfor terahertz-området kan ha applikasjoner i 6G-kommunikasjon. I tillegg viser disse funnene hvordan fotoniske krystaller kan utnytte gravitasjonseffekter, og baner vei for fremskritt innen gravitonfysikk.

Denne forskningen åpner for nye muligheter innen optikk og materialforskning, i tillegg til å tilby potensielle fremskritt innen kommunikasjonsteknologi. Ved å modifisere og kontrollere lysets oppførsel ved å bruke gitterforvrengning i fotoniske krystaller, kan forskere låse opp ytterligere innsikt i lysets og universets grunnleggende natur.

Tidsreferanse:

Nanjyo, K., et al. (2023) Avbøyning av elektromagnetiske bølger ved pseudogravitet i forvrengte fotoniske krystaller. Fysisk gjennomgang A. doi:10.1103/PhysRevA.108.033522

Kilde: Tohoku University