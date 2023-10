The Mars Orbiter Mission-2: Utforsk Mars med kraftig nyttelast

India forbereder seg på nok en milepæl innen romutforskning med den kommende Mars Orbiter Mission-2, også kjent som Mangalyaan-2. Dette oppdraget vil være utstyrt med et mangfoldig utvalg av vitenskapelige nyttelaster, hver i ulike stadier av utviklingen.

En av de viktigste nyttelastene er Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), som vil spille en avgjørende rolle i å bekrefte eksistensen av antatte marsringer og avdekke støvkilden. Støvet kan potensielt stamme fra Mars' gåtefulle måner, Phobos og Deimos. Å forstå opprinnelsen til dette støvet vil gi verdifull innsikt i de geologiske prosessene på Mars.

En annen viktig nyttelast er Radio Occultation (RO)-eksperimentet, som vil fokusere på måling av nøytrale og elektrontetthetsprofiler i Mars-atmosfæren. Ved å bruke en mikrobølgesender har dette eksperimentet som mål å få en dypere forståelse av atmosfærens sammensetning og oppførsel. Disse dataene vil være avgjørende for å studere klima- og værmønstrene på Mars.

Mangalyaan-2-oppdraget vil også inneholde Energetic Ion Spectrometer (EIS), som vil analysere de energiske partiklene i Mars-miljøet. Dette vil hjelpe forskere med å studere samspillet mellom solvinden og Mars-atmosfæren, og kaste lys over planetens magnetfelt og dens effekt på atmosfæren.

I tillegg vil oppdraget bære Langmuir-sonden og det elektriske felteksperimentet (LPEX). Disse instrumentene vil måle de elektriske feltene og plasmatetthetene i Mars ionosfære, og gi verdifulle data om den øvre atmosfæren og dens interaksjon med solvinden.

Mars Orbiter Mission-2 har et stort løfte for å utvide vår kunnskap om den røde planeten. Ved å distribuere disse kraftige nyttelastene, har ISRO som mål å samle verdifulle data om Mars atmosfære, støv og ionosfære. Innsikten fra dette oppdraget vil bidra til vår forståelse av Mars' geologiske og atmosfæriske prosesser.

Definisjoner:

1. Nyttelast: Instrumenter eller utstyr som bæres av et romfartøy for å utføre spesifikke vitenskapelige eller tekniske oppgaver.

2. Mars Orbit Dust Experiment (MODEX): En vitenskapelig nyttelast som tar sikte på å bekrefte eksistensen av marsringer og studere støvets opprinnelse og sammensetning.

3. Radiookkultasjonseksperiment (RO): En nyttelast som måler nøytral- og elektrontetthetsprofiler i Mars-atmosfæren ved hjelp av mikrobølgeteknologi.

4. Energetic Ion Spectrometer (EIS): Et vitenskapelig instrument som analyserer energiske partikler i Mars-miljøet.

5. Langmuir Probe and Electric Field Experiment (LPEX): Instrumenter som måler elektriske felt og plasmatettheter i Mars ionosfære.

kilder:

– ISRO (Indian Space Research Organisation)