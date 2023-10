India planlegger andre Mars-oppdrag med Mangalyaan-2

India forbereder seg på å sende enda et romfartøy til Mars, ni år etter det historiske første oppdraget. Den indiske romforskningsorganisasjonen (ISRO) skal lansere Mangalyaan-2, uformelt kjent som Mars Orbiter Mission-2, i nær fremtid. Oppdraget vil bære fire nyttelast for å studere ulike aspekter av Mars, inkludert interplanetarisk støv, Mars-atmosfæren og miljøet.

En av nyttelastene, Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), vil hjelpe forskere å forstå opprinnelsen, overfloden, distribusjonen og fluksen av støvpartikler i store høyder på Mars. Et annet eksperiment, Radio Occultation (RO)-eksperimentet, tar sikte på å måle nøytrale og elektrontetthetsprofiler i Mars-atmosfæren. Dette eksperimentet bruker en mikrobølgesender som opererer ved X-båndsfrekvens.

ISRO planlegger også å utvikle et energisk ionspektrometer (EIS) for å karakterisere solenergipartikler og overtermiske solvindpartikler i Mars-miljøet. I tillegg vil et Langmuir Probe and Electric Field Experiment (LPEX) muliggjøre måling av elektrontalltetthet, elektrontemperatur og elektriske feltbølger, og gi en bedre forståelse av plasmamiljøet på Mars.

I 2014 oppnådde India en betydelig milepæl ved å lykkes i Mars' bane i sitt første forsøk. Det første Mars-oppdraget bar fem vitenskapelige nyttelaster for å studere ulike aspekter av planetens overflateegenskaper, morfologi, mineralogi og atmosfære. Målene inkluderte design og oppskyting av et Mars Orbiter-romfartøy som er i stand til autonom drift under reisen og i bane rundt Mars.

Indias fornyede fokus på Mars-utforskning fremhever landets forpliktelse til å fremme vitenskapelig kunnskap og teknologiske evner innen romutforskning. Med Mangalyaan-2 håper forskere å samle mer data om Mars og få innsikt i atmosfæren, miljøet og potensielle beboelighet. Dette oppdraget representerer nok et viktig skritt i Indias ambisiøse romutforskningsprogram.

kilder:

– Hindustan Times