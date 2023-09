Ta kontakt: Forskere har vellykket opprettet individuelle grafen nanorribbons

Forskere ved University of Illinois Urbana-Champaign har utviklet en metode for å "koble opp" grafen nanobånd (GNR), en klasse av endimensjonale materialer, som kan ha betydning for skalering av mikroelektroniske enheter. Teamet produserte metallkontakter i nanometerskala på individuelle GNR-er ved å bruke en direkte-skrive-skanning-tunnelmikroskopi (STM) basert prosess. Denne metoden tillater nøyaktig fremstilling av metallkontakter til spesifikke GNR-er, og induserer enhetsfunksjonaliteten som kreves for transistorfunksjon.

Grafen, et ett-atom-tykt lag av karbonatomer, har lenge vært ansett som et potensielt høyhastighets elektronisk materiale med mulighet for å erstatte silisium. Imidlertid er grafen i seg selv ikke en halvleder. For å indusere halvlederegenskaper i grafen, må det gjøres veldig lite eller konstrueres til spesifikke former, for eksempel bånd. I denne studien ble atomisk presise GNR-er syntetisert, og metallkontakter ble opprettet.

Teamet brukte et skanningstunnelmikroskop for å skanne overflaten og identifisere GNR-er. Når en GNR ble lokalisert, brukte forskerne elektronstrålen i STM for å utløse metallavsetning og lage ledningene. Denne nøyaktige ledningsmetoden muliggjorde kontrollert fremstilling av metallkontakter på GNR-ene. Forskerne fant også at den elektroniske karakteren til GNR-ene endret seg når metallkontaktene ble brukt, noe som demonstrerte evnen til med vilje å endre egenskapene deres.

En fordel med denne teknikken er at den utføres i et miljø med ultrahøyt vakuum, noe som sikrer at materialet forblir fritt for atmosfæriske forurensninger som kan forringe enhetens ytelse. Det neste trinnet for forskerteamet er å lage en fungerende transistor ved å bruke de fabrikkerte GNR-ene og måle dens egenskaper.

Dette gjennombruddet i kabling av individuelle GNR-er åpner for nye muligheter for utvikling av høyhastighets elektroniske enheter og baner vei for ytterligere fremskritt innen grafenbasert teknologi.

Kilde: University of Illinois Grainger College of Engineering