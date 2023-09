Forskere utvikler metode for å "koble opp" grafen nanobånd for mikroelektronikk

Forskere har gjort et gjennombrudd i utviklingen av grafen nanobånd (GNR), en klasse av endimensjonale materialer som viser lovende bruk i mikroelektroniske enheter. Teamet brukte en direkteskrivende skanningstunnelmikroskopi (STM)-basert prosess for å fremstille metallkontakter i nanometerskala på individuelle GNR-er, noe som muliggjorde kontroll over deres elektroniske egenskaper.

Grafen, et ett-atom-tykt lag av karbonatomer, har tiltrukket seg oppmerksomhet som et potensielt høyhastighets elektronisk materiale. Imidlertid har mangelen på halvlederegenskaper vært en begrensning. I denne studien ble atomisk presise GNR-er opprettet og metallkontakter ble opprettet, noe som induserte den nødvendige funksjonaliteten for transistordrift.

Forskerne brukte en teknikk som involverer et skanningstunnelmikroskop for å skanne overflaten og identifisere passende GNR-er. Når en GNR ble identifisert, ble metallavsetning utløst ved hjelp av en elektronstråle for å lage ledningene. Denne metoden for å koble opp GNR-er ble funnet å være mer presis og mindre usikker enn tidligere metoder.

En fordel med denne metoden er at den utføres i et miljø med ultrahøyt vakuum, noe som sikrer renslighet av materialet og forhindrer forringelse av enhetens ytelse. Forskerne fant også at ved å sette metallkontakter på GNR-ene, ble de elektroniske egenskapene til GNR-ene endret. Denne "dopingen" av GNR-ene kan oppnås ved å deponere forskjellige typer metaller, noe som gir en måte å justere egenskapene til GNR-ene uten behov for kjemiske reaksjoner.

Det neste trinnet for forskerne er å lage en fungerende transistor ved hjelp av denne metoden og måle dens egenskaper. Utviklingen av en presis og pålitelig metode for å lage metallkontakter til spesifikke GNR-er bringer oss nærmere realiseringen av mikroelektroniske enheter som bruker grafen nanobånd.

