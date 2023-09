Digitalisering av geologiske vidundere i Arktis: Svalbox Digital Model Database

Svalbox Digital Model Database (DMDb) er en ny regional database som gir geoforskere tilgang til digitale outcrop-modeller (DOM-er) fra den avsidesliggende Svalbard-øygruppen. Publisert i tidsskriftet Geosphere, inneholder databasen for tiden 135 DOM-er, som gir data fra 114 km2 av dette vanskelig tilgjengelige området.

DOM-er er tredimensjonale digitale representasjoner av geologiske utspring som har revolusjonert moderne geovitenskapelig forskning. Svalbox DMDb integrerer disse modellene med andre geovitenskapelige data, inkludert 3D droneopptak, og gir geoforskere et omfattende bilde av de geologiske formasjonene i denne unike regionen.

Svalbox DMDb skiller seg ut for sin overholdelse av FAIR-prinsippene (finnbar, tilgjengelig, interoperabel og gjenbrukbar), noe som betyr at data og metadata som deles i databasen lett kan lokaliseres, få tilgang til og brukes av andre forskere. Hver oppføring i databasen inkluderer rå inndata og behandlede utdata og har en DOI for sporbarhet og sitering.

Denne databasen er spesielt verdifull for geovitere som arbeider på Svalbard, så vel som for utdanningsformål. De digitale utfallsmodellene som tilbys av Svalbox DMDb forlenger feltsesongen på ubestemt tid og gir tilgang til områder som vanligvis er utilgjengelige gjennom tradisjonelt feltarbeid. Dette hjelper forskere bedre å forberede seg på ekspedisjoner og forbedrer deres forståelse av det raskt skiftende arktiske landskapet, som opplever betydelige transformasjoner på grunn av isbreenes tilbaketrekning.

Et bemerkelsesverdig eksempel som er fremhevet i Geosphere-avisen er Festningen-profilen, Svalbards eneste geotop. Dette geologiske vidunderet spenner over 400 millioner år og tilbyr en unik vertikal stratigrafi over et 7 km lang transekt. Svalbox DMDb bevarer disse geologiske registreringene i time-lapse, og sikrer deres vitenskapelige betydning for fremtidige generasjoner.

Svalbox DMDb fortsetter å utvide etter hvert som flere DOM-er legges til databasen. Tilgjengeligheten av disse digitale modellene har allerede ført til samarbeid og publikasjoner, som bidrar til å fremme vitenskapelig forskning på Svalbardskjærgården.

