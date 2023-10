Mystery Light og Bang hørt i Melbournes nordlige blader Eksperter søker etter svar

By

Beboere nord i Melbourne ble forvirret av et skarpt blink med oransje lys etterfulgt av en høy eksplosjon som skjedde like før klokken 9 på onsdag. Opptak av hendelsen ble delt mye på sosiale medier, og fanget øyeblikket da en innbygger i Doreen ble vitne til fenomenet mens han hentet noe fra bilen sin. Han ble fascinert av lyden og våget seg ut på gaten for å undersøke kilden.

Ifølge Sean Scanlon, bosatt i Doreen, var støyen ulik noe han noen gang hadde hørt. "Dette ristet bakken og det fikk alle naboer ut av hjemmet deres," sa han til 7NEWS. Eksplosjonen var ikke begrenset til Doreen alene, ettersom innbyggere i Mernda, South Morang, Balwyn, Diamond Creek og Doncaster også rapporterte at de hørte et høyt smell.

Myndigheter og eksperter i romsektoren har latt seg undre over hendelsen, siden det ikke ble oppdaget meteorittaktivitet i området. Geoscience Australia registrerte ingen jordskjelvaktivitet, og strømselskapet AusNet fant ingen bevis på eksplosjoner eller skader. Den viktorianske regjeringen bekreftet at det ikke var noen uautoriserte detonasjoner ved det nærliggende steinbruddet eller noe pågående veiarbeid.

Dette er ikke første gang en slik hendelse har skjedd i Victoria. I august ble en lignende lyskule akkompagnert av en høy bom observert på himmelen. Romfartsorganisasjonen slo senere fast at det mest sannsynlig var rusk fra en russisk Soyuz-2-rakett som kom inn i jordens atmosfære igjen.

Årsaken til det nylige mystiske lyset og smellet i Melbournes nord er fortsatt ukjent, og etterlater eksperter og innbyggere ivrig på jakt etter svar. Myndighetene fortsetter å etterforske hendelsen for å fastslå opprinnelsen og arten.

kilder:

– 7NEWS: https://7news.com.au/news/vic/melbourne-residents-startled-by-mystery-blast-c-5339127

– Soloppgang/Twitter: https://twitter.com/sunriseon7/status/1472356568095185411