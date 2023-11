Provinspolitiet søker hjelp etter tyveri av høy verdi fra lokal hobbybutikk

Southern Georgian Bay OPP når ut til publikum for å få hjelp til å løse et nylig innbrudd i en populær butikk i Midland. I løpet av helgen ble Event Horizon Hobbies på King Street offer for et innbrudd over natten, noe som førte til en umiddelbar reaksjon fra myndighetene.

I følge politirapporten fikk gjerningsmennene med hell tilgang til butikken ved å knuse glassdøren rundt klokken 2. Når de først var inne, stakk de av med en betydelig mengde magiske kort, en svært ettertraktet samleobjekt av den populære Magic: The Gathering Game. De stjålne kortene er estimert til å være verdt over 30 20,000 dollar.

Lokal rettshåndhevelse oppfordrer alle som har relevant informasjon om forbrytelsen til å melde seg. Enkeltpersoner oppfordres til å kontakte OPP direkte på (888) 310-1122 eller ved å sende e-post til [email protected]. Alternativt kan de kontakte Crime Stoppers anonymt ved å ringe (800) 222-TIPS (8477) eller sende inn informasjonen deres på nettet via dedikerte kanaler.

Tyveriet fra Event Horizon Hobbies har ikke bare resultert i betydelige økonomiske tap for butikken, men har også forårsaket nød i det lokale spillmiljøet. Magic: The Gathering-entusiaster er avhengige av anerkjente etablissementer som Event Horizon Hobbies for å nyte hobbyen sin og få kontakt med medspillere. Hendelsen tjener som en påminnelse om viktigheten av samfunnsaktsomhet og støtte for å avskrekke kriminell aktivitet.

FAQ:

Spørsmål: Hva er magiske kort?

Sv: Magiske kort er samlekort som brukes i det populære samlekortspillet Magic: The Gathering. Disse kortene har forskjellige karakterer, trollformler og evner som spillere kan bruke strategisk til å konkurrere mot hverandre.

Spørsmål: Hvor kan jeg gi informasjon om forbrytelsen?

A: Hvis du har informasjon som kan hjelpe etterforskningen, kontakt OPP direkte på (888) 310-1122 eller e-post dem på [email protected]. Alternativt kan du også kontakte Crime Stoppers anonymt ved å ringe (800) 222- TIPS (8477) eller sende inn informasjonen din via deres nettplattform.