En raskere og dypere bildeteknikk for levende musehjerner

Forskere ved FAS Center for Advanced Imaging har utviklet en raskere og mer effektiv teknikk for å avbilde dypet av levende musehjerner. Tradisjonelle bildeteknikker, som fluorescensmikroskopi, har begrensninger når det gjelder avbildning dypt inne i vevet på grunn av bølgelengdespredning. Oppfinnelsen av to-fotonmikroskopi tillot imidlertid lengre bølgelengder av lys å trenge dypere inn i vevet.

Mens to-fotonmikroskopi er effektiv, kan den bare eksitere ett punkt på vevet om gangen, noe som resulterer i en langsom og tidkrevende prosess. For å overvinne denne begrensningen implementerte forskerne en ny teknikk kalt De-scattering with Excitation Patterning (DEEP). DEEP involverer spennende flere punkter på vevet samtidig ved å bruke forhåndskodede eksitasjonsmønstre.

Ved å bruke flere eksitasjonsmønstre og oppdage flere bilder, brukes en beregningsalgoritme for å rekonstruere et bilde av høy kvalitet av vevet. Resultatene oppnådd fra DEEP er sammenlignbare med de oppnådd gjennom tradisjonell punktskannende to-fotonmikroskopi. DEEP krever imidlertid bare hundrevis av bilder, i stedet for de hundretusener som kreves for punktskanningsteknikker.

Ved å bruke DEEP var forskerne i stand til å avbilde levende musehjerner opp til en dybde på 300 mikron. Denne teknikken har potensial til å øke hastigheten på bildeprosessen betydelig og gi forskere mer detaljerte og nøyaktige bilder.

Kilde: Light: Science & Applications (DOI: 10.1038/s41377-023-01248-6)