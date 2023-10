Ny maskinlæringsmetode forutsier individuelle cellereaksjoner på behandlinger

Forskere ved ETH Zürich og Universitetssykehuset Zürich har utviklet en ny maskinlæringstilnærming som nøyaktig kan forutsi hvordan individuelle celler vil reagere på spesifikke behandlinger. Dette fremskrittet gir håp om mer nøyaktige diagnoser og personlig tilpasset behandling.

Å forstå hvordan individuelle celler reagerer på medikamenter er avgjørende i kampen mot sykdommer som kreft. Målet er å finne den mest effektive kombinasjonen og doseringen av legemidler som spesifikt kan målrette og ødelegge tumorceller. Imidlertid gir tradisjonelle metoder bare den gjennomsnittlige responsen til en cellepopulasjon, og visse tumorceller som er resistente mot medikamenter kan bli uoppdaget. Dette kan føre til spredning av kreft.

Den nye tilnærmingen anerkjenner de distinkte reaksjonene som individuelle celler kan ha på et medikament innenfor en større populasjon. Denne finkornede forståelsen av cellevariasjon er avgjørende for å utvikle mer effektive kreftbehandlinger. I stedet for å stole på den gjennomsnittlige responsen til en cellegruppe, kan den nye metoden nøyaktig beskrive og forutsi hvordan hver celle vil reagere på et medikament.

Forskerne refererer til de molekylære reaksjonene som celler har på kjemiske, fysiske eller genetiske påvirkninger som forstyrrelser. Ved å studere hvordan kreftceller reagerer på legemidler og identifisere egenskapene til celler som danner resistens, kan forskere utvikle nye behandlingsmetoder som kan hemme cellevekst eller få patogene celler til å dø.

Den nye maskinlæringsmetoden, kalt CellOT, evaluerer ikke bare eksisterende celledata, men forutsier også hvordan individuelle celler vil reagere på forstyrrelser som ennå ikke er målt i laboratoriet. Dette muliggjør mer målrettede og personlig tilpassede behandlinger, da spådommer kan gjøres om effekten av en forstyrrelse på usynlige celler.

Mens omfattende kliniske studier fortsatt er nødvendig før tilnærmingen kan brukes på sykehus, har forskerne demonstrert metodens evne til å gi svært nøyaktige spådommer. Dette gjennombruddet baner vei for mer presise og effektive diagnoser og behandlinger for ulike sykdommer.

Kilde: ETH Zürich

Definisjoner:

– CellOT: En maskinlæringsmetode som evaluerer cellemålingsdata og forutsier hvordan individuelle celler vil reagere på forstyrrelser.

– Forstyrrelse: Molekylære reaksjoner som celler reagerer på kjemiske, fysiske eller genetiske påvirkninger.

– Patogen: Kan forårsake sykdom.

– Fenotyper: Observerbare egenskaper eller trekk ved en organisme.

– Optimal transport: En matematisk teori som beskriver og forutsier gradvise endringer i celletilstander.