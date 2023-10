Den kommende måneformørkelsen 2023 i India: A Celestial Alignment

By

En fascinerende himmelsk begivenhet er satt til å fengsle himmelentusiaster i India i det kommende året. Den 28. oktober 2023 vil en måneformørkelse, også kjent som Chandra Grahan, pryde nattehimmelen. Under en måneformørkelse posisjonerer jorden seg mellom solen og månen, noe som resulterer i justering av alle tre himmellegemene. Denne justeringen kan føre til to typer formørkelser: en total måneformørkelse og en delvis måneformørkelse.

Under en total måneformørkelse blir hele månen oppslukt av jordens parasolskygge. På den annen side oppstår en delvis måneformørkelse når bare en del av månen faller under jordens skygge. Den kommende måneformørkelsen i India er kategorisert som en delvis måneformørkelse.

For de som er ivrige etter å være vitne til dette himmelske skuespillet, her er alt du trenger å vite om måneformørkelsen i 2023.

Timing og synlighet

Den delvise måneformørkelsen skal etter planen begynne lørdag 28. oktober og strekke seg til søndag 29. oktober. Formørkelsen vil være synlig fra alle deler av India rundt midnatt. I tillegg vil regioner over det vestlige Stillehavet, Australia, Asia, Europa, Afrika, det østlige Sør-Amerika, det nordøstlige Nord-Amerika, Atlanterhavet, Det indiske hav og Sør-Stillehavet også ha muligheten til å observere denne fascinerende begivenheten.

I India vil formørkelsen begynne omtrent klokken 11 og nå sitt høydepunkt mellom klokken 31 og 1 søndag 05. oktober.

Slik ser du måneformørkelsen

I motsetning til en solformørkelse, kan en måneformørkelse trygt observeres med det blotte øye. Imidlertid kan bruk av kikkert eller et teleskop forbedre opplevelsen og avsløre mer intrikate detaljer, for eksempel månens rødlige fargetone.

For å sikre best mulig visning anbefaler eksperter å finne et mørkt sted borte fra påvirkning av skarpe lys. Dette lar deg fullt ut sette pris på den himmelske begivenheten og beundre månens skjønnhet når den kommer inn i jordens parasolskygge.

FAQ:

Spørsmål: Hva er en måneformørkelse?

A: En måneformørkelse oppstår under en fullmåne når jorden posisjonerer seg mellom solen og månen, noe som resulterer i justering av alle tre himmellegemene.

Spørsmål: Når vil måneformørkelsen 2023 finne sted i India?

A: Måneformørkelsen i 2023 vil finne sted 28.–29. oktober i India.

Spørsmål: Hvordan kan jeg se måneformørkelsen?

A: Måneformørkelsen kan trygt observeres med det blotte øye. Det anbefales å finne et mørkt sted vekk fra sterkt lys for den beste seeropplevelsen. Bruk av kikkert eller teleskop kan forbedre opplevelsen.