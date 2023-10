Ny tittel: Hva kan du forvente fra den kommende delvise måneformørkelsen i oktober 2023

Himmelske entusiaster over hele verden kan forvente et fortryllende skue denne måneden når den andre formørkelsen i oktober nærmer seg. Fredag ​​28. oktober vil en delvis måneformørkelse være synlig for observatører i ulike deler av verden.

Under en måneformørkelse justerer jorden seg mellom solen og månen, og kaster en skygge på måneoverflaten. Mens måneformørkelser vanligvis forekommer under en fullmåne, skjer de ikke under hver fullmåne.

I følge eksperter på Space.com vil den siste måneformørkelsen i 2023 begynne klokken 2:01 EDT (1801 GMT) 28. oktober. Dette himmelfenomenet vil kunne observeres fra alle hjørner av India, spesielt rundt midnatt.

Varigheten av formørkelsen forventes å vare i omtrent en time og 19 minutter. Den delvise måneformørkelsen vil imidlertid ikke være begrenset til et bestemt område. Deler av Europa, Asia, Australia, Afrika, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Stillehavet, Atlanterhavet, Det indiske hav, Arktis og til og med Antarktis vil alle kunne være vitne til forskjellige stadier av formørkelsen.

Denne unike begivenheten lover å fengsle og ærefrykt for observatører over hele verden, og gir en felles opplevelse for himmelentusiaster over hele verden.

Enten du er i Europa, Asia, Australia eller en hvilken som helst annen del av verden, kan du ivrig forutse et nærbilde av månen under den delvise måneformørkelsen.

FAQ

Spørsmål: Når vil den delvise måneformørkelsen inntreffe?

A: Den delvise måneformørkelsen er planlagt å skje fredag ​​28. oktober 2023.

Spørsmål: Når begynner formørkelsen?

A: Formørkelsen vil begynne klokken 2:01 EDT (1801 GMT).

Spørsmål: Hvor kan formørkelsen sees?

A: Formørkelsen vil være synlig fra forskjellige deler av verden, inkludert Europa, Asia, Australia, Afrika, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Stillehavet, Atlanterhavet, Indiahavet, Arktis og Antarktis.

Spørsmål: Hvor lenge vil formørkelsen vare?

A: Den delvise måneformørkelsen forventes å vare i omtrent en time og 19 minutter.