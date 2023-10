Ny tittel: Exploring the Mysteries of a Lunar Eclipse i 2023

By

Måneformørkelser har alltid fascinert mennesker i alle aldre, og fremkalt en følelse av undring og ærefrykt. I 2023 vil en himmelsk begivenhet kjent som Chandra Grahan eller måneformørkelsen inntreffe, som fanger oppmerksomheten til astronomi-entusiaster over hele verden. Under en måneformørkelse passerer jorden mellom solen og månen, og kaster skyggen på månens overflate. Dette fenomenet kan bare finne sted under en fullmåne, når solen, jorden og månen justeres i en rett linje.

Chandra Grahan 2023: Måneformørkelse, dato og klokkeslett

Den delvise måneformørkelsen er satt til å begynne lørdag 28. oktober, og fortsette inn i de tidlige timene søndag 29. oktober. Når månen faller innenfor jordens halvskygge 28. oktober, vil den senere gå inn i det mørkere området kjent som umbraen.

Chandra Grahan 2023-timing: Vil måneformørkelse bli sett i India?

Ja, denne måneformørkelsen vil være synlig i India og på hele det asiatiske kontinentet. Ifølge den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA tilbyr India førsteklasses visningsmuligheter for denne himmelske begivenheten.

Chandra Grahan 2023: Hvor ellers vil måneformørkelsen være synlig?

Bortsett fra India, vil måneformørkelsen også være synlig over hele den østlige halvkule, inkludert områder i Afrika, Europa, Asia og Australia. Observatører i USA vil imidlertid ikke ha sjansen til å være vitne til dette opptoget. Noen regioner i Brasil i Sør-Amerika kan oppleve formørkelsen under måneoppgangen.

Måneformørkelse 2023: Chandra Grahan 2023 Sutak Kaal-tid

Sutak-perioden, som anses å vare ca. 9 timer, begynner klokken 04 lørdag 06. oktober og avsluttes klokken 28 søndag 02. oktober.

Chandra Grahan 2023, Lunar Eclipse: Sharad Purnima tithi, dato og klokkeslett

Purnima tithi, som symboliserer fullmånen, starter klokken 04 lørdag 15. oktober og slutter klokken 28 søndag 01. oktober.

Hva er en måneformørkelse?

Måneformørkelser er vanlige himmelhendelser som kan observeres fra forskjellige deler av jorden. De består av to hovedfaser: penumbral formørkelse og umbral formørkelse. Penumbral formørkelse er det innledende stadiet når månen går inn i jordens penumbrale skygge, og forårsaker en subtil dimmende effekt. Umbralformørkelsen er den mer dramatiske fasen, der månen går inn i jordens umbralskygge. Etter hvert som den går dypere inn i skyggen, kan Månen bli mørkere og få nyanser av rødt, oransje eller brunt - et fenomen ofte referert til som "blodmånen". Denne slående fargen er et resultat av sollys som spres gjennom jordens atmosfære, og lar bare lengre bølgelengder med lys nå og belyse månen.

Lunar Eclipse 2023: Er det trygt å se Chandra Grahan?

I motsetning til solformørkelser som krever spesiell øyebeskyttelse, er måneformørkelser trygge å observere med det blotte øye. En kikkert eller et teleskop kan forbedre opplevelsen ved å gi en nærmere visning. Det er verdt å merke seg at utseendet og varigheten av en måneformørkelse kan variere fra en hendelse til en annen, avhengig av Månens posisjon i sin bane og jordens orientering.