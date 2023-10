Månestøv kan brukes til å bygge veier og landingsplasser på månen

Forskere har utført eksperimenter på jorden for å utforske den potensielle bruken av månestøv for å bygge veier og landingsputer på månen. Månestøv består først og fremst av fint pulverisert vulkansk stein, og til tross for månens hvite utseende, er jordsmonnet faktisk mørkegrå. Mangelen på erosjonsprosesser på månen resulterer i partikler med skarpe kanter i månestøvet, som utgjør en fare for romutforskning.

I tillegg har månestøv en elektrisk ladning, noe som gjør det klebrig og klebrig. Denne klebrigheten kan forårsake skade på månelandere, romdrakter og til og med potensielle helseproblemer hvis den inhaleres. For å redusere skadene forårsaket av månestøv, har ideen om å bygge veier på månens overflate ved bruk av tilgjengelige ressurser blitt foreslått.

I en fersk studie eksperimenterte forskere med en månens jorderstatning kalt EAC-1A for å undersøke om konsentrert sollys kunne smelte månestøv til faste fjellplater. De simulerte konsentrert sollys ved hjelp av laserstråler med varierende styrker og størrelser, og produserte med hell trekantede, hulsentrerte fliser. Disse flisene kan låses sammen for å skape solide overflater for å bygge veier og landingsplasser på månen.

Tidligere forskning hadde foreslått bruk av intenst sollys eller laserstråler for å smelte sammen månejord, men denne studien demonstrerte produksjonen av større blokker og bruken av kraftige laserstråler. For å generere en så kraftig stråle på månen, vil en linse som måler omtrent 5.7 fot i diameter være nødvendig.

Fremtidige eksperimenter vil vurdere motstandskraften til disse flisene mot rakettkraft for å bestemme deres egnethet for landingsputer. Forskere kan også utføre tester under simulerte måneforhold, inkludert de uten atmosfære og med redusert tyngdekraft, for å validere gjennomførbarheten til denne teknologien før den implementeres på månen.

Avslutningsvis, bruk av månestøv for å bygge veier og landingsplasser på månen har potensial til å redusere kostnadene og gjøre romutforskning mer bærekraftig. Den vellykkede etableringen av solide fjellplater ved bruk av konsentrert sollys i denne studien gir en lovende løsning for månekonstruksjon.

