Et nytt perspektiv på NASAs Lucy-oppdrag: Bruke infrarøde data for å utforske asteroider

NASAs Lucy-oppdrag nådde en betydelig milepæl i dag med sitt første møte med en asteroide mens romfartøyet reiser mot Jupiters bane. Dette møtet vil tjene som en test for oppdragets systemer og prosedyrer. Men før de når målet, har forskere brukt infrarøde data fra NASAs Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) for å forbedre vår forståelse av asteroidens størrelse og overflatereflektivitet.

Hovedasteroidebeltet, som ligger mellom Mars og Jupiter, er hjemsted for mange asteroider, inkludert den som Lucy skal passere. Å studere disse asteroidene gir uvurderlig innsikt i dannelsen og utviklingen av solsystemet vårt. Ved å bruke de 13 år gamle dataene fra WISE, var forskere i stand til å beregne oppdaterte estimater for størrelsen og albedoen til asteroiden. Albedo refererer til måling av et himmelobjekts reflektivitet.

Denne nye studien, publisert i Astrophysical Journal Letters, demonstrerer verdien av serendipitøse observasjoner. I 2010 skannet WISE utilsiktet asteroiden under sitt hovedoppdrag, selv om dens primære formål var å kartlegge hele himmelen i infrarødt lys. Selv om asteroidens signal i utgangspunktet var for svakt til å bli oppdaget, brukte forskerne sofistikerte algoritmer for å stable flere eksponeringer og avsløre asteroidens svake infrarøde signal.

Analysen av WISE-observasjonene foredlet ikke bare størrelsen på asteroiden, estimert til å være omtrent en halv mil i diameter, men kastet også lys over dens albedo, noe som tyder på at den tilhører kategorien steinete (S-type). Disse funnene bidrar til vår forståelse av jordnære objekter og deres egenskaper.

NASAs Lucy-oppdrag har som mål å utforske de trojanske asteroidene, en gruppe små kropper som kretser rundt Jupiter. Dette møtet med asteroiden under reisen fungerer som et treningsløp for oppdraget, og hjelper forskere med å finjustere metodene deres for å studere disse eldgamle restene fra det tidlige solsystemet.

FAQ:

Spørsmål: Hva er albedo?

A: Albedo refererer til måling av et objekts reflektivitet. I dette tilfellet hjelper det med å bestemme overflatelysstyrken til asteroiden.

Spørsmål: Hva er hovedasteroidebeltet?

A: Hovedasteroidebeltet er et område som ligger mellom banene til Mars og Jupiter som inneholder et stort antall asteroider.

Spørsmål: Hva er de trojanske asteroidene?

A: Trojanske asteroider er en gruppe små himmellegemer som deler Jupiters bane og antas å være rester fra det tidlige solsystemet.

Kilde: NASA/JPL-Caltech