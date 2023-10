Romalderen setter sitt preg på jordens atmosfære

En fersk studie publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences avslører at romalderen har en innvirkning på jordens atmosfære. Forskere har funnet betydelige mengder metaller i aerosoler i atmosfæren, sannsynligvis fra det økende antallet romfartøyer og satellittoppskytinger og returer. Denne tilstedeværelsen av metall endrer atmosfærisk kjemi, og påvirker potensielt ozonlaget og klimaet.

Ledet av Dan Murphy fra National Oceanic and Atmospheric Administration, oppdaget forskerteamet over 20 elementer i forhold som matcher de som brukes i romfartøyslegeringer. De observerte at massen av visse metaller, som litium, aluminium, kobber og bly, fra romfartøyets gjeninnsettelse langt oversteg konsentrasjonene av disse metallene som finnes i naturlig kosmisk støv. Sjokkerende nok inneholdt nesten 10 % av store svovelsyrepartikler, som bidrar til å beskytte og buffere ozonlaget, aluminium og andre romfartøysmetaller.

Forskerne anslår at innen 2030 kan opptil 50,000 XNUMX flere satellitter nå bane. Dette betyr at i løpet av de neste tiårene kan opptil halvparten av stratosfæriske svovelsyrepartiklene inneholde metaller fra gjeninntrengning. Effekten av dette på atmosfæren, ozonlaget og livet på jorden er fortsatt ukjent.

Å studere stratosfæren er utfordrende, siden det er en region der mennesker ikke bor. Bare de høyeste flyvningene kommer inn i denne regionen i en kort periode. Imidlertid, som en del av NASAs Airborne Science Program, bruker forskerne forskningsfly for å samle prøver av stratosfæren. Instrumenter er festet til nesekjeglen for å sikre at luftprøven er frisk og uforstyrret.

Stratosfæren er et stabilt og tilsynelatende rolig lag av atmosfæren. Det er også hjemmet til ozonlaget, en avgjørende komponent for å beskytte livet på jorden mot skadelig ultrafiolett stråling. I løpet av de siste tiårene har ozonlaget vært truet, men koordinert global innsats har blitt gjort for å reparere og fylle på det.

Det økende antallet romoppskytinger og returer er ansvarlig for å introdusere flere metaller i stratosfæren. Når raketter skytes opp og satellitter utplasseres, etterlater de seg et spor av metallpartikler som har potensial til å påvirke atmosfæren på måter som forskere fortsatt prøver å forstå.

Avslutningsvis fremhever studien behovet for ytterligere forskning for å fastslå de nøyaktige konsekvensene av romalderen på jordens atmosfære. Funnene tyder på at den økende tilstedeværelsen av metaller fra romfartøy og satellitter kan ha implikasjoner for klimaet, ozonlaget og den generelle beboeligheten til planeten vår.

