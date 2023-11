Den fascinerende søken etter livets siste universelle felles stamfar

Forskere har lenge vært betatt av mysteriet om livets opprinnelse. Et av de mest spennende spørsmålene er hvem eller hva var den siste universelle felles stamfaren (LUCA) av alle levende organismer? En fersk studie utført av biologene Tara Mahendrarajah og Anja Spang, sammen med samarbeidspartnere, kaster nytt lys over denne eldgamle stamfaderen.

Ved å bruke en ny molekylær dateringstilnærming anslo forskerne at LUCA levde for mellom 4.32 og 4.52 milliarder år siden, en tid da planeten vår fortsatt var i sin spede begynnelse. LUCAs utseende er fortsatt et mysterium, men det antas å ha vært en celle med essensielle bestanddeler som ribosomale proteiner og ATP-syntase. Disse kjerneproteinene finnes i bakterier, archaea og eukaryoter, noe som indikerer deres delte forfedres arv.

Mens den estimerte alderen til LUCA stemmer overens med tidligere estimater, ga studien spennende innsikt andre steder i livets evolusjonære tre. I motsetning til troen på at archaea, eldgamle bakterier, var før dagens bakterier, avslører den nye dateringsmetoden at den siste felles stamfaren til kjente archaea eksisterte for mellom 3.37 og 3.95 milliarder år siden. Dette innebærer at tidligere former for archaea enten kan ha blitt utryddet eller forbli uoppdaget.

Dessuten dukket den siste felles stamfaren til eukaryoter, organismer med celler som inneholder en kjerne som planter og dyr, opp for mellom 1.84 og 1.93 milliarder år siden. Dette funnet utfordrer forestillingen om at eukaryoter representerer en egen gren i livets tre. I stedet er de en sammensmelting av bakterie- og arkeale grener, som viser sammenhengen mellom alt liv på jorden.

Å forstå LUCA og dens etterkommere har vidtrekkende implikasjoner. Å forbedre kunnskapen vår om tidlig mikrobielt liv gir en bedre forståelse av næringssyklusen, forutsi fremtidige biologiske mangfoldsmønstre, og til og med å forstå utviklingen av organismer som svar på et endret klima.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål: Hva står LUCA for?

A: LUCA står for «siste universelle felles stamfar».

Spørsmål: Hvor gammel er LUCA?

A: Basert på den nylige studien, levde LUCA for mellom 4.32 og 4.52 milliarder år siden.

Spørsmål: Hvilke essensielle proteiner deles av alle levende organismer?

A: Ribosomale proteiner og ATP-syntase er blant kjerneproteinene som deles av alle bakterier, archaea og eukaryoter.

Spørsmål: Er archaea eldre enn bakterier?

A: Studien antyder at forfedrene til alle nåværende arkea er yngre enn bakterier.

Spørsmål: Når dukket eukaryoter opp?

A: Den siste felles stamfaren til eukaryoter eksisterte for mellom 1.84 og 1.93 milliarder år siden.