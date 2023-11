Finne nye muligheter: Utforske dannelsen av litiumrike pegmatitter

Den kommersielle betydningen av litium fortsetter å øke, med produksjonen hovedsakelig hentet fra litium-cesium-tantal (LCT) pegmatitter. Disse bemerkelsesverdige steinene viser slående ultragrove teksturer; oppdagelsen deres har imidlertid vist seg unnvikende på grunn av deres lille størrelse og tidligere klassifisering som bare geologiske kuriositeter. Som et resultat er utforskningen av LCT-pegmatitter fortsatt utfordrende på grunn av begrenset kunnskap på dette feltet.

Konvensjonelt begynner mineralutforskning med målrettede søk etter miljøet som bidrar til dannelsen av et spesifikt mineral. Selv om det er forskjellige genetiske modeller som styrer letinger etter malm som kobber og gull, er de tilgjengelige modellene for LCT-pegmatitter knappe. Lot Koopmans et al. forsøke å kaste lys over mysteriene rundt litiumutforskning. Koopmans forklarer at forståelse av den geologiske historien til visse miljøer som letter LCT-pegmatittdannelse er avgjørende for å lokalisere dem.

Historisk sett har to primære hypoteser forklart opprinnelsen til pegmatitter - ekstrem fraksjonering av en parental granittisk kropp eller lavgrads delvis smelting av en metamorf bergart. Imidlertid møtte Koopmans et al., i sine studier av pegmatitter i Zimbabwe og USA, feltbevis som trosset forklaring ved bruk av disse konvensjonelle modellene. Forfatterne fant ingen tilfredsstillende alternative forklaringer tilgjengelig i den eksisterende litteraturen.

Etter å ha engasjert seg i stimulerende diskusjoner på disiplinspesifikke konferanser, syntetiserte forskerne sine observasjoner og termodynamiske beregninger for å foreslå en innovativ, flertrinns petrogenetisk modell. I denne modellen gjennomgår metasedimentære bergarter delvis smelting under prograd metamorfose, og produserer en moderat anriket granittisk smelte som krystalliserer som en granittisk inntrenging. Deretter omsmeltes denne granitten, og skaper en svært anriket smelte som til slutt krystalliserer som en litiumrik pegmatitt.

Denne nylig foreslåtte mekanismen adresserer tidligere geokjemiske og geokronologiske begrensninger som tidligere modeller ikke kunne forklare på en tilfredsstillende måte. Koopmans uttrykker optimisme for fremtidig forskning, og sier at neste trinn innebærer å finne riktig feltområde og metodikk for å studere disse pegmatittdannende prosessene. Det kan innebære å inkludere nye isotopsystemer for å samle bevis og teste modellens gyldighet.

Forskningen utført av Koopmans et al. representerer et viktig skritt mot å låse opp mysteriene til litiumrike pegmatitter og baner vei for videre utforskning og oppdagelse på dette feltet.

FAQ:

Spørsmål: Hva er LCT-pegmatitter?

A: LCT-pegmatitter er bergarter som inneholder høye konsentrasjoner av litium, cesium og tantal.

Spørsmål: Hva er utfordringene ved å utforske LCT-pegmatitter?

A: LCT-pegmatitter er små og ble tidligere ansett som geologiske kuriositeter, noe som begrenser vår kunnskap om utforskningen og gjør dem vanskelige å finne.

Spørsmål: Hva er den foreslåtte petrogenetiske modellen for dannelse av litiumrike pegmatitter?

A: Den foreslåtte modellen antyder at metasedimentære bergarter gjennomgår delvis smelting under metamorfose, og danner en moderat beriket granittisk intrusjon. Denne granitten smeltes deretter om, noe som resulterer i en svært anriket smelte som danner en litiumrik pegmatitt ved krystallisering.