Forstå de glødende sporene til meteorbyger

Under meteorregn blir observatører av og til behandlet med et sjeldent fenomen kjent som vedvarende tog, som er glødende stier som henger på himmelen etter at en meteor har passert. Forskere prøver fortsatt å fastslå den eksakte årsaken til vedvarende tog, men to ledende teorier har dukket opp.

En teori antyder at høyhastighetsreisen til meteoroider får dem til å fjerne elektroner fra luftmolekyler, noe som resulterer i ionisering. Gløden observert i vedvarende tog antas å komme fra frigjøring av energi når disse ioniserte molekylene fanger et bortkommen elektron fra miljøet. En annen teori involverer kjemiluminescens, der metaller som fordamper fra raskt bevegelige meteoroider samhandler med ozon og oksygen i atmosfæren, og skaper en lysende glød.

Under toppen av Orionid meteorregn, som skjedde natt til 21. til 22. oktober, kunne observatører under klar, mørk himmel se rundt 10-20 meteorer i timen. Strålingspunktet, som er den tilsynelatende opprinnelsen til meteorene, var lokalisert i stjernebildet Orion. Det er imidlertid viktig å ikke fokusere utelukkende på dette punktet på himmelen, da Orionide-meteorer kan dukke opp fra alle retninger.

I tillegg til orionidene er det også verdt å holde øye med meteorbygene fra sørtauridene og nordtauridene, som overlapper med orionidene. Begge disse bygene stammer fra stjernebildet Tyren, like vest for Orion. Mens de nordlige tauridene når sitt høydepunkt i midten av november, presenterer de sørlige tauridene et unikt tilfelle.

Ytterligere forskning er nødvendig for å fullt ut forstå mekanismene bak vedvarende tog og for å avdekke mysteriene til meteorregn. Observatører oppfordres til å skanne så mye av himmelen som mulig under meteorregn for å maksimere sjansene for å være vitne til disse fengslende himmelbegivenhetene.

kilder:

– «Hvordan få mest mulig ut av meteorregn og andre nattehimmelbegivenheter»

Definisjoner:

– Meteoroid: en liten steinete eller metallisk gjenstand som går i bane rundt solen

– Ionisering: prosessen med å legge til eller fjerne elektroner fra atomer eller molekyler, noe som resulterer i dannelse av ioner

– Kjemiluminescens: utslipp av lys som et resultat av en kjemisk reaksjon, uten involvering av varme