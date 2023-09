SpaceX skal forsøke rekordstor 17. flight med Falcon 9 Booster

SpaceX er satt til å flytte grensene for gjenbruk av booster med oppskytingen av en Falcon 9-rakett med en første-trinns booster som skal gjennomføre sin 17. flytur. Oppdraget, kjent som Starlink 6-17, skal etter planen løftes fra Cape Canaverals pad 40 klokken 10:47 EDT.

Boosteren det gjelder, serienummer 1060, vil skrive historie ved å fullføre sin 17. flytur. SpaceX oppnådde en stor milepæl tidligere i år da de sertifiserte sin flåte av Falcon 9 førstetrinns boostere for opptil 20 flyvninger, og denne lanseringen vil bringe den et skritt nærmere dette målet.

Denne boosteren ble opprinnelig fløyet i juni 2020 for å distribuere GPS 3-3-satellitten for US Space Force, og har siden blitt brukt til forskjellige oppdrag, inkludert Turksat 5A, Transporter-2, Intelsat G-33/G-34 og Transporter- 6 oppdrag, samt å levere 11 Starlink-nyttelast.

Lanseringen står imidlertid overfor værrelaterte utfordringer. Space Force-meteorologer overvåker en værfront nær Floridas romkyst, sammen med en storm som brygger til kysten i Atlanterhavet. Varselet forutsier en 60 prosent sjanse for akseptabelt vær for oppskyting, med hovedproblemet et brudd på cumulus-skyregelen. Hvis lanseringen blir forsinket med en dag, kan forholdene forverres med bare 30 prosent sjanse for akseptabelt vær.

Dette oppdraget vil også markere den 20. lanseringen av V2 mini Starlink-satellittene, som tilbyr større størrelse og fire ganger båndbredden sammenlignet med tidligere versjoner. Opprinnelig var V2 Starlink-satellittene i full størrelse ment å bli skutt opp med SpaceXs Starship-kjøretøy. Den forsinkede debuten til Starship fikk imidlertid SpaceX til å lage en kondensert versjon av satellittene som skulle skytes opp på Falcon 9.

Avslutningsvis er SpaceX klar til å lage historie ved å prøve en rekordstor 17. flytur med sin Falcon 9-booster. Denne prestasjonen fremhever selskapets forpliktelse til gjenbruk i romutforskning og legger grunnlaget for fremtidige oppdrag ved bruk av det fullt gjenbrukbare Starship-kjøretøyet.

Definisjoner:

– Gjenbrukbarhet for booster: Muligheten til å gjenbruke første trinns booster for en rakett for flere oppskytinger.

– Falcon 9: SpaceXs to-trinns orbitale bærerakett som er i stand til å levere nyttelast til bane.

– Starlink: SpaceXs satellitt-internettkonstellasjon designet for å gi global bredbåndsdekning.

