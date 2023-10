SpaceX Falcon 9 lanserer vellykket 21 Starlink-satellitter fra Vandenberg Space Force Base

Tidlig i morges lettet en SpaceX Falcon 9-rakett fra Vandenberg Space Force Base i California, og leverte 21 Starlink-satellitter til bane. Denne lanseringen markerer det første av to Starlink-leveringsoppdrag som er planlagt for dagen.

Falcon 9-raketten, drevet av ni Merlin 1D-motorer, lettet klokken 1:23 PDT. Etter løftet fra Space Launch Complex 4 East (SLC-4E), la raketten ut på en sørøstlig bane. Denne oppskytingen er bemerkelsesverdig ettersom det er det 22. oppdraget utført av SpaceX fra vestkysten i år, samt den 75. orbitale oppskytningen i 2023 for selskapet.

Et bemerkelsesverdig aspekt ved dette oppdraget er gjenbruken av første-trinns booster. Denne spesielle boosteren har fullført 16 flyvninger, etter å ha vært ansatt i oppdrag som Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23 og mer. Etter hovedforbrenningsfasen, som varte i omtrent to og et halvt minutt, landet den første etappen vellykket på droneskipet kalt "Of Course I still Love You" i Stillehavet.

Utplasseringen av de 21 V2 Mini Starlink-satellittene er planlagt å finne sted omtrent en time etter oppskytingen. Disse satellittene er neste generasjon Starlink-romfartøyer, utstyrt med oppgraderte antenner og større solcellepaneler. Sammenlignet med forgjengerne har V2 Mini-satellittene kapasitet til å levere fire ganger båndbredden. Dagens lansering er den 28. gangen V2 Mini-modellen har blitt brukt siden introduksjonen tidligere i år.

I tillegg til denne oppskytingen, vil en annen Falcon 9-rakett løftes senere i dag fra Cape Canaveral Space Force Station i Florida. Dette oppdraget vil bære en rekordstor nyttelast på 23 V2 Mini Starlink-satellitter, det høyeste antallet som skal distribueres på et enkelt oppdrag.

Det er tydelig at SpaceX fortsetter å gjøre betydelige fremskritt i sin Starlink-satellittkonstellasjon, og utvider sin globale bredbåndsdekning ytterligere og baner vei for forbedret internettforbindelse rundt om i verden.

Definisjoner:

– Falcon 9: En totrinns orbitalrakett utviklet og produsert av SpaceX for transport av satellitter og romfartøyer ut i verdensrommet.

– Starlink: En satellitt-internettkonstellasjon som bygges av SpaceX og gir global bredbåndsdekning.

– Vandenberg Space Force Base: En amerikansk romstyrkebase som ligger nordvest for Lompoc, California.

– Orbital lansering: Prosessen med å sende en rakett eller romfartøy i bane rundt et himmellegeme.

kilder:

– SpaceX (ingen URL oppgitt)

– Vandenberg Space Force Base (ingen URL oppgitt)