Årsaken til den største seismiske hendelsen på Mars avslørt: Innsikt fra en britisk ledet studie

En fersk studie ledet av University of Oxford har kastet lys over den sannsynlige årsaken til den største seismiske hendelsen som noen gang er registrert på Mars. Skjelvet på 4.7 ble oppdaget av NASAs InSight-lander 4. mai 2020, og de resulterende vibrasjonene ga gjenlyd gjennom planeten i seks timer. Opprinnelig trodde forskerne at den seismiske hendelsen var forårsaket av et meteorittnedslag, siden lignende skjelvinger har forekommet tidligere på grunn av slike nedslag. Et omfattende søk på Mars' overflate, som dekker 144 millioner kvadratkilometer, klarte imidlertid ikke å avsløre noen tegn til et nytt krater.

Publisert i tidsskriftet Geophysical Research Letters indikerer forskningsfunnene at Mars er mer seismisk aktiv enn tidligere antatt. Hovedforsker Dr. Benjamin Fernando antyder at hendelsen sannsynligvis var forårsaket av frigjøring av stress i Mars' skorpe, siden planeten mangler aktiv platetektonikk. Han forklarer at disse spenningene har bygget seg opp over milliarder av år på grunn av avkjøling og krymping av forskjellige deler av planeten i varierende hastighet. Studiens resultater bidrar til en dypere forståelse av disse påkjenningene og kan bidra til å identifisere tryggere regioner for fremtidig menneskelig koloniseringsinnsats.

Samarbeidet involvert i denne forskningen var betydelig, med romfartsorganisasjoner og forskere fra hele verden som bidro med sin ekspertise. Den europeiske romfartsorganisasjonen, den kinesiske nasjonale romfartsorganisasjonen, den indiske romforskningsorganisasjonen og romfartsorganisasjonen De forente arabiske emirater tilbød alle bruk av satellittene sine, og markerte et førstegangssamarbeid mellom alle oppdrag i bane rundt Mars for et enkelt prosjekt. Denne bestrebelsen ble ledet av Dr. Fernando ved University of Oxford og blir sett på som en mal for fremtidige internasjonale samarbeid i deep space.

Selv om InSight-landeren gikk offline i desember 2020, var denne seismiske hendelsen en av de siste hendelsene som ble registrert av romfartøyet etter mer enn fire år på Mars. Kunnskapen oppnådd fra disse seismiske hendelsene bidrar til vår forståelse av Mars' geologi og gir verdifull innsikt for mulig fremtidig lete- og koloniseringsarbeid.

Kilder: Geophysical Research Letters, University of Oxford