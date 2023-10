Roscosmos Astronauts fullfører vellykket romvandring til tross for utfordringer

Roscosmos-kosmonautene, Oleg Kononenko og Nikolai Chub, fullførte en romvandring med suksess 25. oktober, til tross for at de møtte en kjølevæskelekkasje og delvis problemer med utplassering av solseil. Oppdraget på 7 timer og 41 minutter innebar viktige oppgaver som å inspisere Nauka-modulradiatoren og frigjøre en nanosatellitt.

Under romvandringen inspiserte Kononenko og Chub nøye og fotograferte en ekstern reserveradiator på Nauka-modulen. De isolerte radiatoren fra kjølesystemet, men under inspeksjonen ble det sluppet ut en boble med kjølevæske på lekkasjestedet. De dedikerte kosmonautene måtte tørke av draktene sine før de fortsatte med oppdraget.

I tillegg til radiatorinspeksjonen, ga kosmonautene ut en nanosatellitt for å teste solseilteknologi. Imidlertid klarte ikke nanosatellittens solseil å utplassere seg fullt ut. Kosmonautene installerte også et syntetisk radarkommunikasjonssystem, selv om et av radarsystempanelene ikke kunne utplasseres fullt ut under romvandringen.

Etter romvandringen fulgte Kononenko og Chub prosedyrer etter romvandring, inspiserte dressene og verktøyene deres for tegn på kjølevæske og tørket av etter behov. Denne forholdsregelen tar sikte på å minimere introduksjonen av forurensninger i romstasjonsmiljøet. Atmosfæren inne i stasjonen vil gjennomgå ytterligere filtrering for å fjerne eventuelle gjenværende spor av forurensning.

Til tross for utfordringene under romvandringen, ble oppdraget ansett som en suksess. Oleg Kononenko, med totalt seks romvandringer under beltet, viste frem sin ekspertise, mens Nikolai Chub fullførte sin første romvandring noensinne. Dette oppdraget markerte den 268. romvandringen dedikert til montering, vedlikehold og oppgraderinger av romstasjoner.

Den kommende romvandringen som er planlagt til mandag 30. oktober, involverer NASA-astronautene Loral O'Hara og Jasmin Moghbeli. De vil gjennomføre en romvandring for å fjerne en defekt elektronikkboks fra en kommunikasjonsantennebrakett og erstatte en av tolv trillelagerenheter på solar Alpha Rotary Joint.

Spørsmål og svar

1. Hva var hovedoppgavene som ble utført under romvandringen i Roscosmos?

Under romvandringen inspiserte Roscosmos-kosmonautene Nauka-modulradiatoren, ga ut en nanosatellitt for å teste solseilteknologi og installerte et syntetisk radarkommunikasjonssystem.

2. Ble nanosatellittens solseil fullstendig utplassert under romvandringen?

Nei, nanosatellittens solseil klarte ikke å utplassere seg fullt ut så langt kameraene kunne spore avgangen fra stasjonen.

3. Hvordan sørget kosmonautene for at romstasjonens miljø forble rent?

Etter romvandringen fulgte kosmonautene prosedyrer etter romvandring, inspiserte dressene og verktøyene deres for eventuelle kjølevæskerester og tørket dem av etter behov. Ytterligere filtrering vil også bli brukt inne i romstasjonen for å fjerne eventuelle gjenværende spor av forurensninger.

4. Hva er hensikten med den kommende romvandringen som involverer NASA-astronauter?

Den kommende romvandringen vil innebære fjerning av en defekt elektronikkboks fra en kommunikasjonsantennebrakett og utskifting av en av tolv trillelagerenheter på babords fagverk Solar Alpha Rotary Joint.