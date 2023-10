Lasergyroskop sporer svingninger i jordens rotasjon i sanntid

Forskere i Tyskland og New Zealand har utviklet et lasergyroskop som nøyaktig kan spore svingninger i jordens rotasjon i nesten sanntid. Teknikken er enklere enn dagens metoder og kan gi innsikt i fenomener som forårsaker svingningene, for eksempel forskyvninger i havstrømmene.

Jordens rotasjon opplever små svingninger i hastighet og retning. Noen av disse svingningene er godt forstått, for eksempel de som er forårsaket av tidevannskreftene til Månen og Solen. Andre, som de som er relatert til utvekslingen av momentum mellom den solide jorden og dens omgivelser, er imidlertid ikke godt forstått. Disse effektene kan oppstå fra klimahendelser som El Niño, som endrer havstrømmene. Å måle disse svingningene i jordens rotasjon kan avsløre viktige prosesser i atmosfæren.

De fleste rotasjonsstudier involverer å kombinere data fra globale satellittnavigasjonssystemer, radioastronomiobservasjoner og laseravstandsmåling. På grunn av kompleksiteten ved å kombinere disse teknikkene, kan imidlertid bare én måling gjøres per dag.

Et team av forskere ved det tekniske universitetet i München har laget et lasergyroskop som kan måle disse små svingningene i nesten sanntid. Instrumentet deres, som kan passe inn i et stort rom, består av et optisk hulrom som leder lyset rundt en firkantet bane. Laserstråler sendes rundt i hulrommet i motsatte retninger, og skaper et ringlasergyroskop. En rotasjon av gyroskopet påvirker interferensmønsteret som skapes når de to strålene kombineres, slik at forskerne kan måle svingningene i jordens rotasjon.

Teamet møtte flere utfordringer med å utvikle lasergyroskopet. De trengte å sikre at den var følsom nok til å løse variasjoner så subtile som 3 deler per milliard av jordens rotasjonshastighet. De måtte også ta opp stabilitetsproblemer og utvikle metoder for å korrigere feil introdusert av den varierende orienteringen til jordens rotasjonsakse.

Forskerne har klart å overvinne disse utfordringene og kan nå overvåke jordens rotasjonshastighet til en oppløsning på bare noen få millisekunder over 120 dager. Dette lar dem spore variasjoner i lengden på dagen kontinuerlig og i sanntid. Det neste målet er å utvide gyroskopets stabilitet ytterligere for å fange opp sesongeffekten av momentumoverføringer.

Denne forskningen gir en ny og enklere metode for å måle svingninger i jordens rotasjon, og gir verdifull innsikt i prosessene som påvirker planeten vår og dens atmosfære.

kilde:

Nature Photonics