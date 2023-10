Kommunikasjonssatellitt BlueWalker 3 truer astronomiske observasjoner

En fersk studie publisert i Nature har avslørt at BlueWalker 3, en prototypesatellitt lansert av det Texas-baserte oppstartsselskapet AST SpaceMobile, skaper bekymring blant astronomer. Satellitten, som er en del av en større plan for å etablere mobiltelefontårn i verdensrommet, forstyrrer allerede jordbaserte observasjoner av universet.

BlueWalker 3 er den første av nesten 100 satellitter som vil utgjøre en orbital konstellasjon. Studien samlet observasjoner fra profesjonelle og amatørastronomer over hele verden, og fant at satellitten virket like lyssterk som to av de ti lyseste stjernene på nattehimmelen. En av de største bekymringene er at disse satellittene reflekterer sollys tilbake til jorden, og potensielt kan forårsake striper over astronomiske bilder og forstyrre vitenskapelige data. De kan også forstyrre radioastronomi, og påvirke bredbåndsmottakere og beskyttede radioastronomibånd i nærheten.

Andre selskaper, som SpaceX, Amazon og OneWeb, lanserer også et stort antall satellitter i lav bane rundt jorden. Denne trenden med stadig større og lysere satellitter utgjør en betydelig trussel mot astronomisk synlighet. Gjeldende anbefalinger satt av International Astronomical Union (IAU) for å dempe effekten av satellitter på synlighet blir ikke oppfylt av disse satellittene.

Selv om det foreløpig ikke er noen offisielle forskrifter om satellittlysstyrke, har selskaper som SpaceX vært i diskusjoner med IAU for å løse dette problemet. AST SpaceMobile, selskapet bak BlueWalker 3, jobber også med NASA og astronomigrupper for å finne måter å dempe satellittens innvirkning på astronomiske observasjoner. De utforsker potensielle operasjonelle intervensjoner, unngår sendinger i sensitive områder og bruker flymanøvrer for å redusere satellittens lysstyrke.

Studieforfatterne anbefaler at virkningen av satellitter på astronomi vurderes under autorisasjonsprosessen for oppskytingen. Det er avgjørende å finne en balanse mellom fordelene med satellittkommunikasjon og bevaring av astronomiske observasjoner.