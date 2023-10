Den overraskende forbindelsen mellom Cat Purring og Vocal Fry

By

Forskere har endelig løst mysteriet bak fysikken til en katts spinn. I motsetning til tidligere tro, ser det ut til at katter produserer sin beroligende spinnende lyd ved å bruke en teknikk som ligner på vokalyngel, som ofte assosieres med skurrende stemmer hos mennesker.

I årevis har forskere vært forundret over hvordan katter, til tross for sin lille størrelse, er i stand til å produsere så dype og resonante spinner. Vanligvis kan bare dyr med lengre stemmebånd, som elefanter, lage lignende lyder. Den rådende teorien antydet at katter hadde en unik mekanisme som involverer syklisk sammentrekning og avslapping av muskler i stemmeboksene, som krever konstant nevrale input fra hjernen.

En fersk studie ledet av Dr Christian Herbst ved Universitetet i Wien avslørte imidlertid en annen forklaring. Forskerne utførte eksperimenter på stemmebåndene til åtte katter som hadde blitt avlivet på grunn av dødelig sykdom. Ved å klype kattenes stemmebånd og føre fuktig luft gjennom dem, klarte forskerne å simulere mekanismen mennesker bruker for å snakke og produsere stemmeyngel. Bemerkelsesverdig nok resulterte denne manipulasjonen i selvopprettholdte svingninger eller spinn fra alle stemmeboksene, noe som indikerer at spinning ikke krever konstant input fra hjernen.

Videre analyse avdekket masser av fibrøst vev i stemmebåndene, noe som kan forklare kattenes evne til å produsere lavfrekvente lyder mellom 20-30 Hz. Slike frekvenser er enda lavere enn de laveste basslydene som produseres av menneskestemmer. Lignende strukturer har også blitt funnet i brølende katter som løver og tigre.

Tidligere antydet den dominerende teorien at katter brukte en mekanisme der hjernen deres sendte raske og kontinuerlige utbrudd av signaler til halsmusklene, noe som fikk dem til å trekke seg sammen 30 ganger per sekund og produsere spinnende lyder. Den nye studien foreslår imidlertid vokalyngel som en alternativ forklaring.

Avslutningsvis ser det ut til at katters spinning er avhengig av en annen mekanisme enn tidligere antatt. Å forstå hvordan katter produserer spinnene sine kaster ikke bare lys over kattekommunikasjon, men gir også verdifull innsikt i de akustiske evnene til forskjellige dyrearter.

Kilde: Dr Christian Herbst, Universitetet i Wien, Østerrike (Current Biology)