Aktive galakser med høy rødforskyvning utfordrer eksisterende forståelse av supermassive svarte hull

I en fersk studie har astronomer brukt data fra James Webb Space Telescope (JWST) for å utforske forholdet mellom supermassive sorte hull (SMBH) og vertsgalaksene deres ved høye rødforskyvninger. Disse fjerne, tidlige univers SMBHs gir innsikt i dannelsen og veksten av disse kosmiske beistene.

Et av nøkkelspørsmålene for å forstå SMBH-er er deres opprinnelse. Astronomer diskuterer fortsatt om disse sorte hullene dannes fra lavmasserester av massive stjerner eller gjennom kollapsen av tyngre direkte kollapsende sorte hull. Oppdagelsen av en "overmassiv" SMBH med JWST antyder muligheten for en tung frøopprinnelse, men ytterligere populasjonsbaserte studier er nødvendig for å bekrefte dette.

Et annet puslespill er den tette korrelasjonen mellom massen til SMBH og stjernemassen til vertsgalaksen. Denne korrelasjonen er observert i nærliggende systemer, men å studere den ved høy rødforskyvning har vært utfordrende på grunn av lysstyrken til de økende SMBH-ene sammenlignet med vertsgalaksene deres. Imidlertid, med følsomheten til JWST, er astronomer nå i stand til å studere dette forholdet ved høye rødforskyvninger.

Forfatterne av denne studien kompilerte et utvalg av 23 SMBH-er med høy rødforskyvning fra JWST-data. Hver kilde ble valgt basert på tilstedeværelsen av en bred Hα-linje, noe som indikerer tilstedeværelsen av en akkreterende SMBH. Resultatene viste at forholdet mellom SMBH-masse og galaksemasse ved høye rødforskyvninger er signifikant forskjellig fra det lokale forholdet.

Det er viktig at de svarte hullene med høy rødforskyvning viser seg å være mye mer massive sammenlignet med vertsgalaksene deres enn det som er observert i lokaluniverset. Dette funnet utfordrer vår nåværende forståelse av samutviklingen av SMBH-er og vertsgalaksene deres.

Implikasjonene av dette høye rødforskyvningsforholdet er betydelige. Det tyder på at det er flere SMBH-er ved høye rødforskyvninger enn tidligere forventet. Studien fremhever også potensialet for relativt små vertsgalakser til å være vertskap for massive SMBH-er, som kan sees av JWST.

Denne forskningen gir ny innsikt i dannelsen og veksten av supermassive sorte hull og deres forhold til vertsgalaksene deres. Det åpner muligheter for videre studier for å bedre forstå opprinnelsen til disse kosmiske beistene og deres innflytelse på utviklingen av galakser.

kilder:

– Fabio Pacucci, Bao Nguyen, Stefano Carniani, Roberto Maiolino, Xiaohui Fan. JWST CEERS & JADES aktive galakser ved z = 4 − 7 bryter med den lokale MBH− Mgal-relasjonen ved > 3σ: Implikasjoner for svarte hull med lav masse og såmodeller. Sendt til ApJL.