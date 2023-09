Astronomer oppdager ny metode for å måle universets ekspansjonshastighet

By

Astronomer har lenge prøvd å forstå hastigheten universet ekspanderer med, men har støtt på et stort avvik i målingene. Den direkte metoden for å måle ekspansjonshastigheten ved å observere hvordan objekter ser ut til å trekke seg fra oss gir konsekvent resultater som er omtrent 9 % høyere enn verdiene oppnådd fra å studere signaler fra det tidlige universet. Denne uoverensstemmelsen har skapt bekymring og ført til en revurdering av vår forståelse av universet.

For å overvinne dette problemet, har forskere lett etter nye måter å måle ekspansjonshastigheten med større presisjon. En potensiell løsning innebærer å studere "standard stearinlys" som type Ia supernovaer, som har kjente iboende egenskaper. Det har imidlertid vært en utfordring å observere disse sjeldne hendelsene på ekstreme avstander.

Heldigvis har det blitt et gjennombrudd. Dr. Brenda Frye og teamet hennes har nylig oppdaget en type Ia-supernova som dukket opp tredoblet i en gravitasjonslinse skapt av en galaksehop i forgrunnen. Denne unike observasjonen gir mulighet for å måle ekspansjonshastigheten mer nøyaktig enn noen gang før.

Type Ia supernovaer er spesielt nyttige for avstandsmålinger på grunn av deres lysstyrke og standardegenskaper. Ved å analysere lyskurven til en type Ia-supernova og bestemme rødforskyvningen, kan astronomer bestemme avstanden og bruke den til å måle ekspansjonshastigheten direkte.

Gravitasjonslinser, bøying av lys ved tilstedeværelsen av en forgrunnsmasse, kan gi enda mer verdifulle data. Når et massivt forgrunnsobjekt forstørrer en bakgrunnsgalakse ved hjelp av linse, kan målingene av gravitasjonstidsforsinkelsen til alle forbigående hendelser i de linsebildene brukes til å estimere ekspansjonshastigheten.

Oppdagelsen av en sterk gravitasjonslinse som forstørrer et område som inneholder fjerne, massive og stjernedannende galakser gir store løfter for å forstå universets ekspansjonshastighet. Ytterligere observasjoner og målinger over tid kan gi avgjørende innsikt i dette grunnleggende aspektet ved kosmologi.

