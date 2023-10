JWST observerer Young Exoplanetary System HR 8799

James Webb Space Telescope (JWST) trente nylig sine penetrerende infrarøde øyne på HR 8799-systemet, som ligger omtrent 133 lysår unna. Dette systemet har fått betydelig interesse fra astronomer på grunn av dets unike egenskaper. For 15 år siden oppdaget forskere fire eksoplaneter som kretser rundt stjernen gjennom direkte avbildning, noe som gjorde dem til et sjeldent funn. HR 8799-systemet er også ungt, bare rundt 30 millioner år gammelt, og studiet kan gi verdifull innsikt i planetdannelsesprosesser.

JWSTs MIRI-instrument og koronagraf var avgjørende for å fange høykontrastbilder av systemet, noe som gjorde det mulig for forskere å samle detaljert informasjon. En fersk artikkel med tittelen "Imaging detection of the indre støvbelte og de fire eksoplanetene i HR 8799-systemet med JWSTs MIRI coronagraph," av hovedforfatter Anthony Boccaletti fra LESIA, Observatoire de Paris, Frankrike, presenterer resultatene av disse observasjonene.

HR 8799-systemet har fire massive eksoplaneter, nemlig HR 8799 b, c, d og e, med masser som varierer fra 5.7 til 9.1 ganger Jupiter. Disse eksoplanetene, plassert i forskjellige avstander fra stjernen, har baner mellom 45 og 460 år. Videre viser de radier på omtrent 1.2 Jupiter-radier.

Ved å studere MIRI-bildene fikk forskerne et annet perspektiv på HR 8799-systemet. Observasjonene bidro til å avgrense forståelsen av planetatmosfærene og ga bevis mot muligheten for at eksoplanetene er brune dverger. I tillegg avslørte JWST-målingene temperaturene deres, med planet b som viste en lavere temperatur enn tidligere observert, takket være teleskopets forbedrede muligheter.

MIRI-instrumentet bekreftet ikke bare tilstedeværelsen av vann (H2O) og karbonmonoksid (CO) i eksoplanetatmosfærene, men også potensielt påvist spor av metan. Slike funn støtter videre klassifiseringen av disse objektene som planeter i stedet for brune dverger.

Mens de undersøkte HR 8799-systemet, undersøkte JWST også ruskskiven. Spesielt ble to belter oppdaget, noe som utløste spekulasjoner om en potensiell femte planet eller en støvklump som forårsaker den indre kanten av det ytre beltet. Imidlertid avslørte MIRI-bildene at denne strukturen faktisk er et bakgrunnsobjekt, som avslutter debatten og gir verdifull innsikt i systemets sammensetning.

Observasjonene av det unge eksoplanetariske systemet HR 8799 markerer en viktig milepæl for JWSTs MIRI-instrument. Dataene som samles inn vil bidra til å fremme vår forståelse av planetdannelse og egenskapene til eksoplanetære systemer.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hvorfor er HR 8799-systemet viktig for astronomer?

HR 8799-systemet er unikt på grunn av deteksjon av fire massive eksoplaneter gjennom direkte avbildning. Dens unge alder gir verdifull innsikt i planetdannelse.

2. Hvilke instrumenter ble brukt av JWST for å observere HR 8799-systemet?

JWST brukte MIRI-instrumentet og koronagrafen for høykontrastavbildning, noe som muliggjorde detaljerte observasjoner av det eksoplanetære systemet.

3. Hvordan bekrefter JWST-observasjonene at eksoplanetene i HR 8799-systemet ikke er brune dverger?

JWSTs MIRI-bilder ga bevis på spesifikke atmosfæriske kjemikalier, som vann og karbonmonoksid, mens de potensielt oppdaget spor av metansignatur fraværende i brune dverger.

4. Hva avslørte JWSTs observasjoner om HR 8799-systemets ruskskive?

JWSTs observasjoner konkluderte med at den indre kanten av det ytre beltet i systemets ruskskive er et bakgrunnsobjekt som avgjør debatten rundt dets natur.

5. Hvordan vil studiet av HR 8799-systemet bidra til vår generelle kunnskap om eksoplanetære systemer?

Å studere HR 8799-systemet vil forbedre vår forståelse av planetdannelsesprosesser og gi innsikt i egenskapene og sammensetningen til unge eksoplanetære systemer.