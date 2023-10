Veien til å forebygge hjerte- og karsykdommer

Kardiovaskulær sykdom (CVD) er fortsatt en betydelig trussel mot folkehelsen i Australia, og står for et betydelig antall dødsfall og sykdommer. Likevel er det et glimt av håp som skinner gjennom statistikken. Studier har vist at anslagsvis 50 til 80 prosent av hjerteinfarkt og slag kan forebygges gjennom proaktive tiltak. Ettersom forskere fordyper seg i riket av digital helse, spesielt ved å utnytte kunstig intelligens (AI), dukker det opp nye muligheter for å forhindre CVD.

Ved å utnytte kraften til digital helse fokuserer vår forskning på å utvikle innovative løsninger for å takle hjerte- og karsykdommer. Ved å bruke kunstig intelligens og andre digitale verktøy tar vi sikte på å modifisere atferd, overvåke risikofaktorer og gi enkeltpersoner mulighet til å ta ansvar for sin kardiovaskulære helse. Disse digitale helseprogrammene går utover tradisjonelle intervensjoner, og gir personlige tips, påminnelser og støtte til enkeltpersoner på deres reise mot bedre helse.

Forsøk utført så langt har vist lovende resultater, med forbedrede kardiovaskulære helseresultater observert blant deltakerne. Potensialet til disse løsningene til å ha en betydelig innvirkning på befolkningens helse kan ikke ignoreres. Det gjenstår imidlertid arbeid for å sikre bred tilgjengelighet.

En av utfordringene vi står overfor dreier seg om å reformere selve helsesystemet, gjøre det mer inkluderende og tilpasningsdyktig til digitale helseløsninger. Selv om effektiviteten til disse programmene er åpenbar, må vi navigere i regulatoriske rammer, refusjonsmodeller og helseinfrastruktur for å sikre at flere mennesker kan dra nytte av dem.

FAQ:

Spørsmål: Hva er kardiovaskulær sykdom (CVD)?

A: Kardiovaskulær sykdom refererer til en klasse av sykdommer som involverer hjertet og blodårene, inkludert tilstander som hjerteinfarkt og slag.

Spørsmål: Hvordan kan digitale helseprogrammer forebygge CVD?

A: Digitale helseprogrammer utnytter teknologier som kunstig intelligens for å modifisere atferd, overvåke risikofaktorer og gi personlig støtte, som til slutt styrker enkeltpersoner til å forhindre hjerte- og karsykdommer.

Spørsmål: Hva er noen utfordringer med å implementere disse løsningene?

A: Reformer i helsesystemet, inkludert regulatoriske rammer og refusjonsmodeller, er nødvendig for å legge til rette for bredere tilgang til digitale helseløsninger for å forebygge hjerte- og karsykdommer.

kilder:

Verdens hjerteforbund