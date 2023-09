NASAs Juno fanger et fantastisk bilde av Jupiter og vulkansk måne Io

By

NASAs Juno-romfartøy, som har vært i bane rundt Jupiter i over syv år, tok nylig et fengslende bilde av gassgiganten ved siden av dens vulkanske måne, Io. Bildet ble tatt under Junos 53. nærflyging av Jupiter 31. juli.

Bildet, behandlet av borgerforsker Alain Mirón Velázquez ved hjelp av JunoCams rådata, viser kontrasten, fargen og skarpheten til de to himmellegemene. Juno var omtrent 51,770 395,000 kilometer unna Io og 2024 XNUMX kilometer over Jupiters skytopp da bildet ble tatt. Dette markerer det nærmeste møtet mellom Juno og Io så langt, med nærmere flybyer planlagt senere i år og i XNUMX.

Io, som den innerste av Jupiters store måner, opplever enorme gravitasjonskrefter fra Jupiter og søstermånene Europa og Ganymedes. Denne gravitasjonsslepebåten fører til konstant strekking og sammenklemming av månen, noe som bidrar til dens høye vulkanske aktivitet. Io regnes som den mest vulkansk aktive kroppen i hele solsystemet, og huser hundrevis av vulkaner og innsjøer med smeltet silikatlava på overflaten.

I fremtidige nærflyvninger av Io, vil forskere fra Southwest Research Institute (SwRI) bruke Hubble- og James Webb-teleskopene til samtidig å observere den jovianske månen på avstand. Disse observasjonene vil gi verdifull innsikt i Ios vulkanske prosesser og bidra til å utdype vår forståelse av dette spennende himmellegemet.

Kilde: NASA

Definisjoner:

– Juno-romfartøyet: Romfartøyet som ble lansert av NASA i 2011 med oppdraget å studere Jupiters sammensetning, gravitasjonsfelt, magnetfelt og polar magnetosfære.

– Io: En av Jupiters største måner kjent for sin intense vulkanske aktivitet og unike geologiske egenskaper.

– Jupiter: Den største planeten i vårt solsystem, kjent for sine fargerike stormer, inkludert den ikoniske store røde flekken.

– Citizen scientist: En person som deltar i vitenskapelig forskning og dataanalyse, ofte ved å bruke offentlig tilgjengelige data eller bidra til forskningsprosjekter som en ikke-profesjonell vitenskapsmann.