Ny oppdagelse: Jupiters overraskende fargepalett

Et fengslende bilde av Jupiter har nylig blitt fanget av Hubble-romteleskopet, og viser frem gassgiganten i en uventet pastellpalett. Dette fargekomposittbildet, tatt i ultrafiolett lys, gir et unikt perspektiv på Jupiters atmosfære, og avslører et bemerkelsesverdig trekk – den store røde flekken som ser blå ut.

Den spennende transformasjonen av den store røde flekkens nyanse i det ultrafiolette spekteret skyldes dis i store høyder i det massive stormsystemet. Disse disene absorberer ultrafiolette fotoner, og forhindrer deres refleksjon tilbake til jorden. Forskere ved NASA, som bruker data fra Hubble-forslaget med fokus på Jupiters superstormsystemer, har til hensikt å bruke dette ultrafiolette bildet til å undersøke og kartlegge de komplekse strukturene til dypvannskyer i Jupiters atmosfære.

Ultrafiolett lys, preget av dets korte bølgelengder og høy energi, avslører skjulte fenomener utenfor rekkevidden av menneskelig syn. Den lar astronomer observere lys som sendes ut av varme, unge stjerner som vanligvis skjules av galaktisk støv. I tillegg avdekker ultrafiolett lys viktig informasjon om sammensetningen, tetthetene og temperaturene til interstellar materie.

I 2020 ble et annet bemerkelsesverdig syn på Jupiter oppnådd av Hubble-romteleskopet, ved å bruke flere bølgelengder, inkludert ultrafiolett. Kombinasjonen av nær-infrarød avbildning og ultrafiolette observasjoner gir et omfattende og pankromatisk innblikk i høydene og fordelingen av Jupiters dis og partikler. Dette forbedrer bildene med synlig lys tatt av Hubble ytterligere, og viser de stadig skiftende skymønstrene.

Utgivelsen av dette bildet faller sammen med to viktige hendelser i Jupiters himmelreise. For det første nådde Jupiter perigeum, dets nærmeste punkt til Jorden, 1.–2. november 2023, med en avstand på omtrent 595 millioner km (370 millioner miles) mellom planeten vår og gassgiganten. Deretter skjedde motstand 2.–3. november 2023, som markerte justeringen av Jupiter, Jorden og Solen. En slik konfigurasjon gir en ideell mulighet for stjernekikkere til å observere Jupiter, lett identifiserbar som et lyst objekt på den østlige himmelen om kveldene. Selv med beskjedne teleskoper eller kikkerter kan man se de fire største månene til Jupiter, hvorav tre er større enn Jordens måne, med den bemerkelsesverdige Ganymedes som regjerer som den største naturlige satellitten i vårt solsystem.

Opplev det fantastiske kosmos mens Jupiter avslører sine sanne farger, et malt mesterverk på nattehimmelen.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hva er ultrafiolett lys?

Ultrafiolett lys refererer til korte bølgelengder av lys som har høy energi, men som er utenfor rekkevidden av menneskelig syn. Den kan avsløre skjulte fenomener som lys som sendes ut av unge stjerner og gi verdifull innsikt i sammensetningen, tetthetene og temperaturene til interstellar materie.

2. Hvorfor vises den store røde flekken blå i det ultrafiolette bildet av Jupiter?

Den store røde flekken på Jupiter ser ut som blå i det ultrafiolette bildet på grunn av tilstedeværelsen av dis i stor høyde i stormsystemet. Disse disene absorberer ultrafiolette fotoner, og hindrer dem i å bli reflektert tilbake til jorden.

3. Hva er betydningen av at Jupiter når perigeum og opposisjon?

Jupiter som når perigeum betyr dens nærmeste tilnærming til jorden, noe som gir mulighet for forbedrede observasjoner. Motstand oppstår når Jupiter, Jorden og Solen er på linje, noe som gjør det til et ideelt tidspunkt å observere gassgiganten med selv små teleskoper eller kikkerter.