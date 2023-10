Jupiter-lignende planeter kan være vanlige rundt sollignende stjerner

En fersk studie antyder at Jupiter-lignende planeter kan være en hyppig forekomst i det interplanetariske rommet nær solsystemet vårt, spesielt rundt stjerner som ligner vår egen sol. Hvis denne hypotesen bekreftes, vil det tyde på at arkitekturen til solsystemet vårt ikke er så sjelden som tidligere antatt.

Tidligere var det to ledende teorier om miljøet der solsystemet vårt ble dannet. En teori foreslo at en nærliggende supernovaeksplosjon resulterte i et metallrikt miljø, som bidro med tungmetaller til vårt unge solsystem. Den andre teorien antydet at solen vår ble dannet fra en molekylær sky av gass og støv i et miljø med lav tetthet.

Imidlertid gir oppdagelsen av Jupiter-lignende gassgiganter blant andre sollignende stjerner i det nærliggende kosmos ny støtte for sistnevnte teori. Raffaele Gratton, hovedforfatteren av studien, forklarer at mer omfattende studier i fremtiden kan ytterligere klargjøre opprinnelsen til solsystemet vårt.

For å komme til disse konklusjonene analyserte Gratton og hans kolleger data fra β Pic Moving Group (BPMG), en nærliggende klynge stjerner. Rundt 30 av disse stjernene, som er 0.8 ganger mer massive enn solen, vil sannsynligvis være vertskap for Jupiter-lignende planeter i stabile baner. Dette funnet er overraskende siden disse stjernene bare er 20 millioner år gamle, mye yngre enn vår egen sol.

Å studere disse planetene er utfordrende fordi de går i bane rundt stjernene sine på store avstander, og det tar flere tiår å fullføre en bane. For å oppdage disse planetene, må teleskoper samle data i flere tiår for å observere en transitt, som skjer når en planet krysser foran stjernen sin.

Selv om det fortsatt er vanskeligheter med å oppdage visse typer planeter utenfor vårt solsystem, understreker studien fremgangen som er gjort med å identifisere massive Jupiter-lignende planeter. Forskningen, publisert i tidsskriftet Nature Communications, kaster nytt lys over dannelsen av planetsystemer rundt sollignende stjerner.

