New Horizons for Juice: Exploring the Secrets of Jupiter's Moons

ESAs Juice-romfartøy gjennomgikk nylig en betydelig manøver som en del av sin åtte år lange reise til Jupiter-systemet. Ved hjelp av hovedmotoren justerte romfartøyet sin bane rundt solen for å posisjonere seg for en jord-måne dobbel gravitasjonshjelp neste sommer, en første manøver i sitt slag. Denne manøveren forbrukte nesten 10 % av romfartøyets drivstoffreserve og representerer den første fasen av en todelt manøver som kan være siste gang Juices hovedmotor brukes før den ankom Jupiter-systemet i 2031.

Juice, forkortelse for Jupiter Icy Moons Explorer, ble skutt opp av ESA fra romhavnen i Fransk Guyana i april 2023. Romfartøyets oppdrag er å utføre detaljerte observasjoner av Jupiter og dens tre store måner: Ganymedes, Callisto og Europa. Juice vil imidlertid ikke begynne sin undersøkelse av Jupiter-systemet før i 2031, når det endelig kommer. Den lange reisen til Jupiter skyldes ikke bare avstanden mellom Jorden og gassgiganten, men også på grunn av behovet for å overvinne solens betydelige gravitasjonskraft.

Oppdrag til fjerne planeter, som Juice, bruker gravitasjonsmanøvrer for å spare drivstoff. Disse manøvrene innebærer å svinge gjennom gravitasjonsfeltene til forskjellige planeter for å få energi. Juices første boost vil komme fra en forbiflyvning av månen i august 2024, etterfulgt av en forbiflyvning av jorden. For å maksimere disse tyngdekraftshjelpene, må Juice ankomme jord-månesystemet med presis timing, hastighet og retning. Den nylige manøveren, som forbrukte 363 kg drivstoff, var avgjørende for å justere Juices bane for de kommende forbiflyvningene.

Den vellykkede gjennomføringen av begge stadier av denne manøveren betyr at Juices hovedmotor kanskje ikke er nødvendig igjen før den kommer inn i banen rundt Jupiter i 2031. For mindre banejusteringer i mellomtiden vil Juice stole på sine mindre thrustere. Under reisen til Jupiter vil romfartøyet være fullt utstyrt med vitenskapelige instrumenter, siden det ikke trenger å bruke hovedmotoren igjen, noe som reduserer det totale drivstoffbehovet.

Juices utforskning av Jupiter-systemet har store løfter for å avdekke hemmelighetene til disse spennende himmellegemene. Ved å dra nytte av unike gravitasjonsmanøvrer og strategiske motorforbrenninger, baner ESAs Juice-romfartøy vei for banebrytende oppdagelser i årene som kommer.

Spørsmål og svar:

Spørsmål: Hvor lang tid vil det ta før Juice når Jupiter?

A: Juice forventes å ankomme Jupiter-systemet i 2031, omtrent åtte år etter lanseringen.

Spørsmål: Hvorfor trenger Juice en gravitasjonsassistansemanøver?

Sv: Gravity assist manøvrer lar romfartøyer spare drivstoff ved å utnytte tyngdekraften til planeter for å øke hastigheten og justere banen deres.

Spørsmål: Hva vil Juice studere under sitt oppdrag ved Jupiter?

A: Juice vil fokusere på å gjøre detaljerte observasjoner av Jupiter og dens tre store måner: Ganymedes, Callisto og Europa, med spesiell vekt på å studere deres natur og potensielle beboelighet.

Spørsmål: Hva er hensikten med den nylige manøveren som ble utført av Juice?

A: Manøveren var nødvendig for å justere Juices bane for en jord-måne dobbel gravitasjonshjelp neste sommer, som vil gi et betydelig løft til romfartøyets hastighet.

Spørsmål: Hvordan vil Juice håndtere banejusteringer under reisen til Jupiter?

A: Juice vil først og fremst stole på sine mindre thrustere for mindre banekorrigeringer frem til dens ankomst til Jupiter i 2031, etter å ha fullført den siste motorbrenningen under tilnærmingen til jorden i mai 2024.