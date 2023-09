Vinnerne av årets astronomifotograf viser frem universets underverker

Vinnerne av den årlige Astronomy Photographer of the Year-konkurransen, arrangert av Royal Observatory Greenwich, har blitt annonsert. Årets utvalg av fotografier gir et fantastisk blikk på det enorme og skjønnheten i universet vårt. Fra livlige tåker til fantastisk utsikt over himmellegemer, fanger disse bildene de fryktinngytende aspektene ved verdensrommet.

Et av de bemerkelsesverdige bildene som vant Young-kategorien er Running Chicken Nebula, også kjent som IC2944. Dette fotografiet er full av farger og flekkete med stjerner, og fascinerer seerne med sitt livlige display.

Et annet høydepunkt er Rosetttåken (NGC 2337), et høyt berømmet bilde tatt gjennom et teleskop i Changzhou City, Kina. Denne tåken, omtrent 5,000 lysår unna, spenner over imponerende 130 lysår i diameter.

Månen tar også søkelyset i flere vinnerbilder. Et høyt berømmet fotografi fanger Månens overgang på nattehimmelen, og viser dens skiftende farger fra en dyp rusten rød til en lysende hvitaktig gul. Et annet bilde viser Mars som titter ut bak månen, og skaper en slående kontrast mellom den røde planeten og jordens satellitt.

Pleiadene, også kjent som de syv søstre, skinner livlig på et foto på andreplass. Denne fremtredende klyngen av lyse, blå stjerner i stjernebildet Tyren kan sees med det blotte øye fra jorden.

Konkurransen fokuserer ikke bare på himmellegemer. Den inkluderer også kategorier som Skyscapes og People & Space. Et vinnerbilde i kategorien Skyscapes fanger store sprites som strekker seg mot de snødekte Himalaya-fjellene. Sprites er spektakulære elektriske utladninger som skjer høyt over tordenskyer.

Vinnerne i kategorien Planeter, kometer og asteroider viser fantastisk utsikt over Venus og Jupiter. Vinnerbildet i Our Sun-kategorien har en massiv solflamme på solens overflate, mens andrebildet viser solen snudd på polare koordinater, og skaper et unikt brennende utseende.

I kategorien Vår måne fanger vinnerbildet den siste fullmånen i 2022, med månekoronaen forårsaket av diffraksjonen av måneskinn i jordens atmosfære. Bildet på andreplass viser Platon-krateret, et fremtredende trekk på månens overflate.

Disse vinnende fotografiene gir et innblikk i storheten og forviklingen i universet vårt. De minner oss om storheten som omgir oss og inspirerer til ærefrykt og undring over verdens mysterier.

kilder:

– Royal Observatory Greenwich