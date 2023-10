James Webb-teleskopet avdekker forbløffende jetstrømmer på Jupiter

James Webb-teleskopet har nok en gang forbløffet forskere med sin siste oppdagelse – fantastiske bilder av Jupiter, som viser utrolig raske jetstrømmer som raser over gassgigantens ekvator. Med en hastighet på over 320 km/t og over en avstand på over 515 kilometer gir disse jetstrømmene verdifull innsikt i de dynamiske prosessene som skjer på Jupiter.

Hovedforfatter av studien, Ricardo Hueso, uttrykte forbauselse over den fantastiske hastigheten til disse jetstrømmene. År med overvåking av Jupiters skyer og vinder har ikke forberedt forskerne på omfanget og intensiteten til disse funnene. Disse vindene er så kraftige at hvis de skulle oppstå på jorden, kan de raskt ødelegge hele byer.

Publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Astronomy indikerer disse nylige funnene at jetstrømmene på Jupiter kan konkurrere med styrken til kategori 5-orkaner på planeten vår. Dette gir en avgjørende forståelse av den turbulente naturen til Jupiters atmosfære.

Forskere forventer at de krystallklare bildene tatt av James Webb-teleskopet vil utdype vår forståelse av skydannelse og værmønstre på Jupiter. Ved å analysere dataene fra spesifikke tidsstempler og tidsrelatert informasjon knyttet til observasjonene, kan forskere få innsikt i den raske dannelsen av disse stormskyene.

Jupiter er kjent for sitt mangfold av skyer, dis og sterke vindmønstre. Forskere spår at disse høyhastighetsvindene vil gjennomgå betydelige endringer i løpet av de neste to til fire årene, noe som ytterligere øker kompleksiteten i gassgigantens atmosfære.

Samlet sett kaster de siste funnene gjort av James Webb-teleskopet lys over den ekstraordinære dynamikken og kreftene som spiller i Jupiters atmosfære. Denne nyvunne kunnskapen bringer oss nærmere å avdekke mysteriene til denne fengslende gassgiganten.

kilder:

– Nature Astronomy journal