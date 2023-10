JAXAs SLIM-oppdrag tar bilde av månen fra Unique Vantage Point

JAXAs SLIM-oppdrag, med sikte på å utføre en presisjonslanding på månens overflate, har med suksess tatt et bilde av månen fra et utsiktspunkt som ikke kan sees fra jorden. Bildet ble tatt i en avstand på omtrent 7,000 kilometer fra månen, bare 45 minutter før en planlagt måneomsving. Denne swing-by-manøveren vil tillate romfartøyet å gå inn i månebanen igjen med større presisjon i løpet av omtrent tre måneder.

I motsetning til tidligere månelandere, som målrettet landingsregioner som spenner over kvadratkilometer, er SLIM satt til å lande i et mye mindre område som måler bare 100 meter på tvers. Dette er grunnen til at den har fått kallenavnet "Moon Sniper." Hvis det lykkes, vil SLIM bli det første romfartøyet som demonstrerer en presisjonslanding på månens overflate. Mållandingsstedet ligger i skråningene av et friskt nedslagskrater nær det større Shioli nedslagskrateret, som er i umiddelbar nærhet til Nektarhavet på månens nærside.

På bildet tatt av SLIM kan landingsstedet sees rett under månekvator. På grunn av bildekomprimering virker imidlertid månen uskarp. Swing-by-manøveren, der et romfartøy passerer et himmelobjekt uten betydelig avbøyning i banen, fant sted 4. oktober 2023, i avstand fra Månen. Under sin nærmeste tilnærming var SLIM i en høyde av 4,992 kilometer fra månen, og reiste med en hastighet på 1.47 kilometer per sekund i forhold til månen.

Denne swing-by-manøveren ble utført omtrent en uke etter den trans-lunar injeksjonsbrenningen, som drev romfartøyet mot månens bane. SLIMs oppdrag har som mål å revolusjonere månelandinger ved å oppnå en usedvanlig presis landing på måneoverflaten. Med sine unike evner og besluttsomhet er SLIM satt til å lage historie når den setter sin fot i skråningene til målkrateret.

kilder:

– JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency)

– Bildekreditt: JAXA