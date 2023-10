Japansk månelander begynner reisen til månen

Et japansk romfartøy, kjent som Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), har med hell utført en motorbrenning for å forlate jordens bane og starte sitt oppdrag til månen. Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) kunngjorde at SLIM fyrte av sin hovedmotor i 39 sekunder mens han fløy over Sør-Atlanterhavet. Hvis alt går etter planen, vil romfartøyet ha sitt første møte med månen 4. oktober.

SLIM ble skutt opp til jordens bane 6. september sammen med røntgenteleskopet XRISM. SLIM-teamet brukte flere uker på å sikre at alle systemene på romfartøyet fungerte riktig før de startet motorbrenningen. XRISM vil forbli i jordens bane, mens SLIM legger ut på sin lange og drivstoffeffektive reise til månen.

Selv om SLIMs landingsforsøk fortsatt er noen måneder unna, er dens kommende måne-sving-by 4. oktober en viktig milepæl i oppdraget. JAXA-tjenestemenn har anslått at SLIM sannsynligvis vil nå månebane tre til fire måneder etter lanseringen, med landingsforsøket en måned eller to etter det.

Hvis det lykkes, vil SLIMs landing være betydelig ettersom den tar sikte på å lande innenfor 328 fot fra det tiltenkte målpunktet inne i Shioli, et lite krater på månens nærside. Denne presisjonslandingsevnen åpner for muligheter for fremtidige oppdrag for å utforske vitenskapelig spennende områder på månen og andre himmellegemer.

Til dags dato er det bare Sovjetunionen, USA, Kina og India som har oppnådd myke landinger på månen. SLIMs oppdrag representerer enda et skritt fremover i måneutforskning og fungerer som et bevis på Japans økende tilstedeværelse i romutforskning.

