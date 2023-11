Utforsk hemmelighetene til galaktisk fødsel: Avduking av mysteriene til M83 Galaxy

James Webb Space Telescope (JWST) har nok en gang tatt et fascinerende bilde som avslører de skjulte hemmelighetene til kosmos. Gjennom sitt kraftige Mid-Infrared Instrument (MIRI) klikket teleskopet på en ekstraordinær spiralgalakse kjent som M83, eller NGC 5236. M15, som ligger omtrent 83 millioner lysår unna planeten vår, har blitt et samlingspunkt for forskere som søker å avdekke gåtefull prosess med stjernefødsel.

JWSTs MIRI avslører galaksens fengslende egenskaper, og bruker infrarødt lys, slik at det kan oppfatte universet utenfor rekkevidden av menneskelig syn. Bildet viser levende blå nyanser i midten, og angir områder beriket med mange stjerner innenfor M83. Knallgule striper går grasiøst gjennom galaksen, og representerer dannelsen av nye stjerner som ligner himmelske barnehager. I mellomtiden fremhever oransje-røde sprut områder som er rikelig med spesifikke karbonbaserte molekyler, ekspert påvist av MIRI.

For å få dypere innsikt i dannelsen og påvirkningen av stjerner i galakser, har forskere begynt på et bemerkelsesverdig program kalt FEAST (Feedback in Emerging Extragalactic Star Clusters). Ved å fokusere på M83 og fem andre unike galakser, søker dette banebrytende initiativet å forstå de intrikate mekanismene som ligger til grunn for stjernefødsel. Stjernetilbakemelding, et begrep som refererer til frigjøring av energi fra stjerner til deres omkringliggende miljøer, spiller en sentral rolle i å bestemme hastigheten på stjernedannelse. European Space Agencys offisielle uttalelse understreker betydningen av å forstå stjernetilbakemeldinger, siden det muliggjør konstruksjon av nøyaktige universelle modeller for stjernefødsel.

Gjennom omfattende studier av dette dynamiske forholdet, sikter forskere på å forbedre sine eksisterende modeller og få en dypere forståelse av stjernenes fødsel og vekst. Før M83 ble JWST ansatt for å undersøke en annen bemerkelsesverdig galakse, M51, som en del av FEAST-programmet. Bevæpnet med de ekstraordinære egenskapene til JWST, fortsetter forskere å låse opp mysteriene i vårt enorme univers og kaste lys over de dype fenomenene som former vårt kosmiske landskap.

FAQ

Hva er M83 galaksen?

M83, også betegnet som NGC 5236, er en spiralgalakse med en særegen stanglignende struktur i sentrum. Ligger omtrent 15 millioner lysår fra Jorden, har den vakt nysgjerrigheten til forskere på grunn av dens potensielle innsikt i prosessen med stjernedannelse.

Hvordan tar MIRI slike bilder?

Det midt-infrarøde instrumentet (MIRI) til James Webb Space Telescope (JWST) bruker infrarødt lys for å fange bilder som overskrider rekkevidden av menneskelig syn. Når det gjelder M83-bildet, fremhever de lysere blå områdene områder med høy stjernetetthet, mens de gule stripene indikerer områder der nye stjerner dannes. De oransje-røde sprutene indikerer tilstedeværelsen av spesifikke karbonbaserte molekyler oppdaget av MIRI.

Hva er FEAST-programmet?

FEAST (Feedback in Emerging Extragalactic Star Clusters)-programmet er et initiativ som tar sikte på å forstå den intrikate prosessen med stjernedannelse og dens effekter på galakser. Ved å studere galakser som M83, kan forskere forbedre modellene sine og få en dypere forståelse av stjernenes fødsel og vekst. Programmet undersøker også konseptet med stjerners tilbakemelding, som refererer til frigjøring av energi fra stjerner til omgivelsene.