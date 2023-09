Forstå virkningen av en stjerne på eksoplanetobservasjoner: Innsikt fra TRAPPIST-1 b

En fersk studie utført av astronomer ved hjelp av data fra James Webb Space Telescope (JWST) belyste virkningen av en stjerne på observasjoner av eksoplaneter. Fokus for studien var TRAPPIST-1 b, den nærmeste planeten til stjernen i TRAPPIST-1 solsystemet. TRAPPIST-1 er en stjerne som ligger 40 lysår unna jorden, og den er omgitt av syv eksoplaneter på størrelse med jorden.

Observasjonene avslørte at TRAPPIST-1 b kanskje ikke har en atmosfære eller at atmosfæren kan inneholde tunge molekyler som karbondioksid, noe som gjør det vanskelig å oppdage. Imidlertid fremhevet studien også den betydelige innflytelsen fra selve stjernen på observasjonene. Teamet understreket at forståelsen av stjernens innvirkning er avgjørende for fremtidige observasjoner av planeter i den beboelige sonen, som TRAPPIST-1 d, e og f.

Stjerneaktivitet og forurensning ble identifisert som nøkkelfaktorer for å bestemme naturen til en eksoplanet. Stjerneforurensning refererer til effekten av stjernens egne trekk, som flekker og faculae, på målingene av eksoplanetens atmosfære. Forskerne fant overbevisende bevis på stjerneforurensning i TRAPPIST-1 b og andre planeter i systemet. Stjernens aktivitet kan skape misvisende signaler, som potensielt kan føre til feilaktige tolkninger av eksoplanetens atmosfære.

Studien understreker viktigheten av å vurdere stjerneforurensning når du planlegger fremtidige observasjoner av alle eksoplanetære systemer, spesielt de som er sentrert rundt røde dvergstjerner som TRAPPIST-1. Disse stjernene kan vise høye aktivitetsnivåer, inkludert flekker og hyppige fakkelhendelser. Forskerne la også merke til utfordringen med å modellere uforutsigbare hendelser som stjernebluss, som kan påvirke målinger av lys blokkert av planeten.

Selv om TRAPPIST-1 b kanskje ikke har en betydelig atmosfære, er den fortsatt en spennende kandidat for videre studier. TRAPPIST-1-systemet som helhet gir håp om å finne potensielt beboelige miljøer utenfor vårt solsystem. Ytterligere forskning og observasjoner vil fortsette å avdekke mysteriene til dette fascinerende eksoplanetariske systemet.

